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- Rhea Chakraborty Home: వావ్.. రియా చక్రవర్తి కొత్త ఇల్లు చూశారా? లండన్ స్టైల్ కిచెన్తో అదుర్స్!
Rhea Chakraborty Home: వావ్.. రియా చక్రవర్తి కొత్త ఇల్లు చూశారా? లండన్ స్టైల్ కిచెన్తో అదుర్స్!
నటి రియా చక్రవర్తి ఇటీవల తన కొత్త ఇంట్లోకి ఫరా ఖాన్ను ఆహ్వానించింది. ఈ సందర్భంగా తన ఇంటిలోని అందమైన ఇంటీరియర్స్ను చూపించింది. విశాలమైన లివింగ్ రూమ్ నుంచి లండన్ స్టైల్ కిచెన్ వరకు, రియా కొత్త ఇల్లు ఎంతో స్టైలిష్గా, ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
రియా చక్రవర్తి
రియా చక్రవర్తి తన కొత్త ఇంటి ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఈ ఇల్లు తను ఊహించినట్లే చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. ఫిల్మ్మేకర్, కొరియోగ్రాఫర్ ఫరా ఖాన్ను రియా తన ఇంటికి ఆహ్వానించింది. ఫరా ఖాన్ ఇంటిలోని ప్రతీ మూలను చూసి, దాని డిజైన్ను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయారు.
ఫరా ఖాన్ తన కుక్ దిలీప్తో కలిసి ప్రైవేట్ లిఫ్ట్ ద్వారా ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టారు. మరోవైపు ఉన్న గ్లాస్ డోర్స్ వల్ల ఇల్లు మరింత విశాలంగా, ఓపెన్గా కనిపిస్తోంది.
ఇంటి ఇంటీరియర్స్లో ఎక్కువగా తెలుపు రంగే వాడారు. ఇది ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఇస్తోంది. లివింగ్ రూమ్ను ఓపెన్-ప్లాన్ లేఅవుట్లో డిజైన్ చేశారు. డ్రాయింగ్ రూమ్, డైనింగ్ ఏరియా కలిసిపోయి ఉన్నాయి.
ఇంటిలో ఫ్లోర్ నుంచి సీలింగ్ వరకు ఉన్న కిటికీలు ప్రధాన ఆకర్షణ. వీటివల్ల గదిలోకి సహజమైన వెలుతురు బాగా వస్తుంది. దీంతో ఇల్లు మరింత విశాలంగా అనిపిస్తుంది. ట్రాక్ లైట్లు, ఆధునిక ఫిక్చర్స్ అన్నీ మినిమలిస్ట్ డెకర్లో చక్కగా కలిసిపోయాయి.
ఫర్నిచర్ కూడా ఇంటికి ప్రత్యేక అందాన్ని తెచ్చింది. క్రీమ్ కలర్ రగ్ మధ్యలో ఒక రౌండ్ కాఫీ టేబుల్ ఉంది. దాని చుట్టూ ఒక వైట్ సోఫా, సేజ్ గ్రీన్ సోఫా, విక్టోరియన్-స్టైల్ యాక్సెంట్ చైర్ ఉన్నాయి.
డైనింగ్ ఏరియాలో నాలుగు సీట్ల రౌండ్ టేబుల్ ఉంది. దానిపై ప్లేట్లు, గ్లాసులు, కత్తిపీటలు చక్కగా అమర్చారు. దగ్గర్లోనే పువ్వులతో అలంకరించిన వైట్ స్టోరేజ్ క్యాబినెట్ ఉంది. ఇండోర్ ప్లాంట్స్ లివింగ్ స్పేస్కు పచ్చదనాన్ని జోడిస్తున్నాయి.
బెడ్రూమ్
ఆ తర్వాత ఫరా ఖాన్, రియాను తన బెడ్రూమ్ చూపించమని అడిగింది. ఆ గది కొంచెం చిందరవందరగా ఉందని రియా చెప్పినా, లోపలికి అడుగుపెట్టిన ఫరా మాత్రం చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యింది.
ఆ గదిలో పెద్ద కిటికీలు, గ్లాస్ స్లైడింగ్ డోర్లు ఉన్నాయి. దీనివల్ల గది చాలా ప్రకాశవంతంగా, విశాలంగా కనిపిస్తుంది. ఇది గదిలా కాకుండా, ఓ ఇల్లులా ఉందని ఫరా చెప్పింది.
రియా తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల తనకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవసరమని వివరించింది. ఆమె 'రోడీస్'లో పని చేయడంతో పాటు, ఇప్పుడు 'ది ట్రేటర్స్'లో కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా, 'చాప్టర్ 2' అనే తన సొంత దుస్తుల బ్రాండ్ను కూడా నడుపుతోంది.
ఆమెకు ఫ్యాషన్ మీద ఉన్న ఇష్టం స్టోరేజ్ సెటప్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రొఫైల్ లైటింగ్తో ఉన్న ఒక పెద్ద క్యాబినెట్ నిండా షూస్ ఉన్నాయి. మరో క్యాబినెట్ను పూర్తిగా బ్యాగ్స్ కోసం కేటాయించింది.
పెద్ద కిటికీలు, పుష్కలమైన స్టోరేజ్, విశాలమైన లేఅవుట్ కలయికతో ఆ గది విలాసవంతంగా, అదే సమయంలో నివాసయోగ్యంగా కనిపిస్తోంది.
లండన్ స్టైల్ కిచెన్
హోమ్ టూర్ చివర్లో రియా తన కిచెన్ను చూపించింది. ఇది చాలా ఆధునిక డిజైన్తో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ కిచెన్ 'లండన్ స్టైల్' నుంచి ప్రేరణ పొందిందని రియా చెప్పింది.
ఈ కిచెన్లో బ్లాక్ కౌంటర్టాప్, వైట్ టైల్స్, బ్లాక్-అండ్-గ్లాస్ అప్పర్ క్యాబినెట్స్, వైట్ లోయర్ క్యాబినెట్స్ ఉన్నాయి. వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ వల్ల మోనోక్రోమ్ కలర్ పాలెట్ మరీ డల్గా అనిపించకుండా, కాస్త వెచ్చదనాన్ని ఇస్తోంది.
ఒక వైపు ఉన్న పెద్ద కిటికీ వల్ల సహజమైన వెలుతురు రావడంతో పాటు, సరైన వెంటిలేషన్ కూడా ఉంటుంది. మొత్తం మీద, ఈ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా, ప్రాక్టికల్గా ఉంది. ఇంటి మొత్తం మినిమలిస్ట్ థీమ్కు ఇది సరిగ్గా సరిపోయింది.
విశాలమైన లివింగ్ రూమ్, పెద్ద బెడ్రూమ్ నుంచి స్టైలిష్ కిచెన్ వరకు, రియా చక్రవర్తి కొత్త ఇల్లు ఆధునిక డిజైన్, లగ్జరీ కలయికతో ఉంది. హోమ్ టూర్ సమయంలో ఫరా ఖాన్ రియాక్షన్ చూస్తే, ఆ ఇల్లు ఆమెను ఎంతగా ఆకట్టుకుందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.