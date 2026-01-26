- Home
- Entertainment
- ఒకప్పుడు నిర్మాతలకు మినిమమ్ గ్యారెంటీ హీరో, ఇప్పుడు వరుస ఫ్లాపులు.. ఐదేళ్లలో చాలా పెద్ద డ్యామేజ్ జరిగింది
ఒకప్పుడు నిర్మాతలకు మినిమమ్ గ్యారెంటీ హీరో, ఇప్పుడు వరుస ఫ్లాపులు.. ఐదేళ్లలో చాలా పెద్ద డ్యామేజ్ జరిగింది
రవితేజకు 58 ఏళ్లు నిండాయి. ఆయన 1968 జనవరి 26న జగ్గంపేటలో పుట్టారు. రవితేజసౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మాస్ మహారాజగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అయినా, చాలా కాలంగా సరైన హిట్ కొట్టలేకపోయారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం...
రవితేజ
58 ఏళ్ల సూపర్ స్టార్ రవితేజ నటుడే కాదు, నిర్మాత కూడా. ఆయన తెలుగు సినిమాకు చెందినవారు. ఎక్కువగా యాక్షన్ కామెడీ సినిమాలతో పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో మాస్ మహారాజాగా పాపులర్ అయ్యారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా
బాక్సాఫీస్ వద్ద రవితేజ హవా తగ్గుతోంది. నిజానికి, ఆయన కెరీర్లో చాలా హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు. కానీ గత 5 ఏళ్ల రికార్డు చూస్తే, ఒకటి రెండు సినిమాలు మాత్రమే హిట్ అయ్యాయి. మిగతావి బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టాయి.
బడ్జెట్ కూడా రికవరీ చేయలేక
గత 5 ఏళ్లలో రవితేజ దాదాపు 10 సినిమాల్లో నటించారు. వాటిలో 3 సినిమాలు మాత్రమే బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ అయ్యాయి, మిగతావి డిజాస్టర్లుగా నిలిచాయి. ఆయన సినిమాలు ఖిలాడి, రామారావు ఆన్ డ్యూటీ, రావణాసుర, టైగర్ నాగేశ్వరరావు, ఈగల్, మిస్టర్ బచ్చన్, మాస్ జాతర ఫ్లాప్ అయ్యాయి. వీటిలో చాలా వరకు కనీసం బడ్జెట్ కూడా రికవరీ చేయలేకపోయాయి.
రవితేజ కీలక పాత్రలో
రవితేజ బాక్సాఫీస్ రికార్డుల గురించి మాట్లాడితే, ఆయన కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా వాల్తేరు వీరయ్య. ఇది 232 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. కానీ ఇది రవితేజ చిత్రం కాదు. చిరంజీవి సినిమాలో రవితేజ కీలక పాత్రలో నటించారు.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి
ఇటీవల రవితేజ నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చిత్రం విడుదలైంది. ఆ మూవీ పర్వాలేదనిపించింది. భవిష్యత్తులో రాబోయే సినిమాలతో అయినా రవితేజా పుంజుకుంటాడేమో చూడాలి.
'నీ కోసం' సినిమాతో హీరోగా
సమాచారం ప్రకారం, రవితేజ ఇప్పటివరకు దాదాపు 45 సినిమాల్లో నటించారు. 1999లో వచ్చిన 'నీ కోసం' సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అంతకుముందు కొన్ని సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలు చేశారు. ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రమణ్యం (2001), అవును వాళ్లిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు! (2002), ఇడియట్ (2002) లాంటి సినిమాలు ఆయన్ని స్టార్ను చేశాయి.