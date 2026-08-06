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- Chiranjeevi: నటించలేక చేతులెత్తేసిన రజినీ, మైండ్ బ్లాక్ చేసిన చిరంజీవి.. అది గుర్తు చేసుకుంటూ ఎమోషనల్
Chiranjeevi: నటించలేక చేతులెత్తేసిన రజినీ, మైండ్ బ్లాక్ చేసిన చిరంజీవి.. అది గుర్తు చేసుకుంటూ ఎమోషనల్
చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎదురైన కష్టాలు, అవమానాలని ఓ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకున్నారు. ఓ సన్నివేశంలో తాను సరిగ్గా నటించలేకపోవడం వల్ల రోజంతా సమయం వేస్ట్ అయింది అని తెలిపారు.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో అందుకున్న మైలురాళ్ళు ఒకెత్తయితే కెరీర్ బిగినింగ్ లో పడ్డ కష్టాలు మరో ఎత్తు. ఎన్నో ఆటంకాలు అధికమిస్తూ టాలీవుడ్ లో చిరంజీవి అగ్ర స్థానానికి ఎదిగారు. ఓ సందర్భంలో చిరంజీవి మాట్లాడుతూ తన కెరీర్ బిగినింగ్ లో పడ్డ కష్టాల గురించి ఎమోషనల్ గా మాట్లాడారు.
ఇది కథ కాదు మూవీ
నా కెరీర్ బిగినింగ్ లో కె బాలచందర్ గారి దర్శకత్వంలో నటించాను. ఆ మూవీ ఇది కథ కాదు. అందులో ఒక కాంప్లికేటెడ్ షాట్ ఉంటుంది. ట్రాలీపై కెమెరా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ట్రాలీని ఫాలో కావాలి.. డైలాగ్ చెబుతూ ఉండాలి.. ఎమోషన్ పండాలి.. అన్నీ ఒకే సందర్భంలో జరగాలి. బాలచందర్ గారు అలాంటి షాట్ పెట్టారు.
11 టేక్స్ అయినా చేయలేకపోయా
బాలచందర్ గారు షాట్ రెడీ అన్నారు. నేను డైలాగ్ మొదలు పెట్టాను. కెమెరా మూమెంట్ కి నా డైలాగ్ కి సెట్ కావడం లేదు. బాలచందర్ గారు కట్ చెప్పి.. కెమెరాని ఫాలో కావా ? రిహార్సల్స్ చేశావు కదా అని తిట్టారు. మళ్ళీ సెకండ్ టేక్.. అయినా సరిగ్గా చేయలేకపోయా.. 3, 4, 5 ఇలా 11 టేక్స్ అయ్యాయి. మధ్యాహ్నం అయిపొయింది. ఆ షాట్ కంప్లీట్ కాలేదు. నాలో నెర్వస్ నెస్ పెరిగిపోతోంది. బాలచందర్ గారు తిడుతున్నారు. బ్రేక్ ఇచ్చి.. చిరంజీవికి కాస్త ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అని కో డైరెక్టర్స్ కి చెప్పి వెళ్లిపోయారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత తిరిగి షూటింగ్ మొదలుపెడదాం అని అన్నారు.
సాయంత్రానికి పూర్తి చేశా
మధ్యాహ్నం కూడా అదే తంతు. చేయలేకపోతున్నాను.. ఆ గ్రిప్ దొరకట్లేదు. నిరాశ ఎక్కువవుతోంది. నాకు నటన రాదా ? డైలాగులు చెప్పలేనా ? ఇలా నాలో నాకే అనుమానాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సాయంత్రం 6 అవుతోంది. రోజంతా నా వల్ల టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అనే బాధ ఎక్కువవుతోంది. ఆ టైంలో బాలచందర్ గారు షాట్ ఓకె అన్నారు. అది కూడా మొక్కుబడిగా ఓకె చెప్పారు. హమ్మయ్య అనుకున్నా. కానీ ఆయన పూర్తి సంతృప్తిగా లేకపోవడంతో నాకు నిరాశ అయితే అలాగే ఉంది.
రజినీకాంత్ చేయలేక చేతులెత్తేశారు
నేను చాలా డిస్సప్పాయింటెడ్ గా ఉండడం చూసి కో డైరెక్టర్ శర్మ అనే ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చారు. ఏంటి ఇంతలా నిరాశ పడిపోతున్నావ్. నువ్వు చాలా బాగా చేశావ్. అందుకే కదా డైరెక్టర్ గారు షాట్ ఓకె చేశారు. ఆయన షాట్ ఓకె అంటే నువ్వు బాగా చేసినట్లే. కానీ ఆయన ఇంకా బాగా రావాలి అని భావిస్తారు. నీకు ఈ విషయం తెలుసా.. ఇది తమిళ సినిమా అవర్గళ్ చిత్రానికి రీమేక్. తమిళంలో నీ పాత్రలో రజినీకాంత్ నటించారు. ఇదే సీన్ ని రజనీకాంత్ రోజంతా కూడా కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు. మరుసటి రోజు ఎప్పటికో గానీ షాట్ ఓకె కాలేదు. కనీసం నువ్వు ఒక రోజులోనే కంప్లీట్ చేశావు అని చెప్పారు. అప్పుడు నాకు ధైర్యం, కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చాయి. రజనీకాంత్ కూడా చేయలేకపోయారా ? అంటే ఇది అంతటి కష్టమైన షాట్ అన్నమాట అని భావించా. అప్పుడు నాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది అని చిరంజీవి తెలిపారు.