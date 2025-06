Image Credit : Social Media

మైసా ఫస్ట్ లుక్ లో రష్మిక లుక్ పై ఆమె రూమర్డ్ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ విజయ్ దేవరకొండ స్పందించారు. ఆయన ఇన్‌స్టాగ్రామ్లో మైసా పోస్టర్‌ను షేర్ చేస్తూ "This one is going to be terrific" అని కామెంట్ చేశారు. దీనికి రష్మిక స్పందిస్తూ, "విజ్జూ! ఈ సినిమాతో నిన్ను గర్వపడేలా చేస్తా" అంటూ క్రేజీగా రిప్లై ఇచ్చింది. ఇలా వీళ్లిద్దరి కాన్వర్జేషన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.