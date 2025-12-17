- Home
- Entertainment
- Rashmika Mandanna: ఫ్రెండ్స్ తో శ్రీలంక ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న రష్మిక, ఇది బ్యాచిలరేట్ పార్టీనా ?
Rashmika Mandanna: ఫ్రెండ్స్ తో శ్రీలంక ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న రష్మిక, ఇది బ్యాచిలరేట్ పార్టీనా ?
నటి రష్మిక మందన్న ఇటీవల తన స్నేహితురాళ్లతో కలిసి శ్రీలంకకు వెళ్లిన ట్రిప్ ఆన్లైన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె పెళ్లికి ముందు ఇది బ్యాచిలరేట్ వేడుక అని అభిమానులు ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు.
రష్మిక మందన్న శ్రీలంక ట్రిప్
రష్మిక మందన్న ఇటీవల తన పని షెడ్యూల్ నుండి చిన్న విరామం తీసుకుని, తన సన్నిహిత స్నేహితులతో కలిసి శ్రీలంకకు వెళ్లింది. ఈ రెండు రోజుల చిన్న ట్రిప్ ఆమె వృత్తిపరమైన పనుల నుండి రిఫ్రెషింగ్ బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఇది ఆన్లైన్లో అభిమానుల దృష్టిని వెంటనే ఆకర్షించింది.
వెకేషన్ నుండి సోషల్ మీడియా గ్లింప్సెస్
ఈ ట్రిప్కు సంబంధించిన పలు చిత్రాలను ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకుంది. బీచ్లో సేదతీరడం, అందమైన దృశ్యాలు, స్నేహితులతో సంతోషకరమైన క్షణాలను చూపించింది. తన క్యాప్షన్లో, రష్మిక సమయం దొరికినందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. గర్ల్స్ ట్రిప్స్ ఎంత సమయం ఉన్నా ప్రత్యేకమని, కొంతమంది స్నేహితులు రాలేకపోయారని కూడా చెప్పింది.
బీచ్లో రిలాక్స్డ్ మూమెంట్స్, సెలబ్రేషన్స్
ఈ ఫోటోలలో రష్మిక పసుపు రంగు సమ్మర్ డ్రెస్లో బీచ్ ఒడ్డున, స్నేహితులతో కలిసి కొబ్బరి నీళ్లు, కాక్టెయిల్స్ తాగుతూ కనిపించింది. ఈ గ్రూప్ శ్రీలంకలోని అందమైన ప్రదేశాలను అన్వేషిస్తూ, తమ చిన్న ట్రిప్లో విశ్రాంతి, వేడుకలను ఆస్వాదించినట్లు కనిపించింది.
బ్యాచిలరేట్ ఊహాగానాలకు తెరలేపిన అభిమానులు
ఈ పోస్ట్ లైవ్లోకి వచ్చిన వెంటనే, అభిమానులు ట్రిప్ ఉద్దేశంపై ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు. చాలా మంది ఫాలోవర్లు ఇది ఆమె పెళ్లికి ముందు బ్యాచిలరేట్ వేడుక కావచ్చని సూచించారు. ఇది పెళ్లికి ముందు గర్ల్స్ ట్రిప్ కావచ్చని కామెంట్లు చేశారు.
ఈ బజ్కు తోడైన పెళ్లి పుకార్లు
రష్మిక, నటుడు విజయ్ దేవరకొండను ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోబోతోందని వార్తలు రావడంతో ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరింది. ఈ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ జంట ఈ ఏడాది కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని తెలిసింది.
మౌనం వహిస్తున్న రష్మిక
ఆన్లైన్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ, రష్మిక ఈ పుకార్లపై స్పందించలేదు లేదా ట్రిప్ వెనుక కారణాన్ని స్పష్టం చేయలేదు. ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆమె చివరిగా ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి 'తమ్మ' అనే హారర్-కామెడీలో కనిపించింది. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించి, ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమ్ అవుతోంది.