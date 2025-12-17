- Home
- Entertainment
- జైలర్ 2 లో తమన్నాకి నో ఛాన్స్.. రజినీకాంత్ తో ఐటెం సాంగ్ లో స్టెప్పులేయబోతున్న బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా ?
జైలర్ 2 లో తమన్నాకి నో ఛాన్స్.. రజినీకాంత్ తో ఐటెం సాంగ్ లో స్టెప్పులేయబోతున్న బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా ?
Rajinikanth: జైలర్ సినిమాలో కావాలా పాట టైంలో తమన్నాతో మాట్లాడే అవకాశం రాలేదని చెప్పిన రజినీకాంత్ ఫీలింగ్స్ను, జైలర్ 2లో నోరా ఫతేహి తీరుస్తుందనిపిస్తోంది.
జైలర్ 2లో రజినీకాంత్, నోరా ఫతేహి డ్యాన్స్
నెల్సన్ ప్రస్తుతం జైలర్ 2 సినిమాపై చాలా ఫోకస్గా ఉన్నారు. రజినీకాంత్ నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ, ఎస్జే సూర్య, యోగిబాబు, విద్యాబాలన్, మిర్నాతో పాటు పలువురు నటిస్తున్నారు.
జైలర్ 2లో ఐటమ్ డ్యాన్సర్ కోసం నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ వేట
కూలీ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ అయిన తర్వాత, రజినీ నటిస్తున్న జైలర్ 2పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమా 2026 వేసవి సెలవులకు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
జైలర్ 2, నెల్సన్ దిలీప్కుమార్, రజినీకాంత్
2023లో విడుదలైన జైలర్ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్టయింది. స్మగ్లింగ్ ముఠా నుంచి కుటుంబాన్ని కాపాడే తండ్రి కథ ఇది. కన్నడ నటుడు శివరాజ్కుమార్, మలయాళ నటుడు మోహన్లాల్ పాత్రలకు మంచి ఆదరణ లభించింది.
నిర్మాత కళానిధి మారన్.
జైలర్ విజయం తర్వాత, నెల్సన్ దర్శకత్వంలో జైలర్ 2 వస్తోంది. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తోంది. జైలర్ 2కి కూడా అనిరుధ్ సంగీత దర్శకుడు. జైలర్లోని కావాలా పాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అయింది.
తమన్నా 'కావాలా' పాట
దక్షిణాది స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా ఈ సినిమాలోని కావాలా పాటకు డ్యాన్స్ చేసింది. ఆమె డ్యాన్స్, కాస్ట్యూమ్స్, అందం అదరగొట్టాయి. ఈ పాట ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అయింది.
జైలర్ 2 ఐటమ్ సాంగ్:
జైలర్లో కావాలా పాటలాగే జైలర్ 2లోని ఐటమ్ సాంగ్కు నెల్సన్ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఈ పాట కోసం నోరా ఫతేహిని ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ పాటను చెన్నైలో చిత్రీకరిస్తున్నారు.
రజినీకాంత్ ఎమోషనల్ స్పీచ్:
కావాలా పాట షూటింగ్లో తమన్నాతో మాట్లాడే అవకాశం నెల్సన్ ఇవ్వలేదని రజినీకాంత్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సరదాగా అన్నారు. జైలర్ 2లోనైనా నోరా ఫతేహితో మాట్లాడే అవకాశం నెల్సన్ ఇస్తాడా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.