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- Rashmika Mandanna: గ్లామర్, బికినీ నాకు సెట్ కావు.. విజయ్ దేవరకొండ ముందే తెగేసి చెప్పిన రష్మిక
Rashmika Mandanna: గ్లామర్, బికినీ నాకు సెట్ కావు.. విజయ్ దేవరకొండ ముందే తెగేసి చెప్పిన రష్మిక
రష్మిక మందన్న సినిమాల్లో మితిమీరిన గ్లామర్ షో, బికినీ సీన్లకు దూరంగా ఉంటానని కుండబద్దలు కొట్టింది. తనకు కంఫర్ట్ లేని బట్టలు వేసుకోనని తేల్చి చెప్పింది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
రష్మిక మందన్న
రష్మిక మందన్న సౌత్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు స్టార్ హీరోయిన్గా దూసుకుపోతోంది. ఈమె తాజాగా హీరోయిన్ల బట్టల ఎంపిక, వ్యక్తిగత ఇష్టాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ లుక్పై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్లామర్ షోపై రష్మిక చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
బట్టల విషయంలో హద్దులు
కరణ్ జోహార్ హోస్ట్ చేస్తున్న 'కాఫీ విత్ కరణ్' సీజన్ 9లో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పాల్గొన్నారు. ఈ షోలో హీరోయిన్ల బట్టలు, పాత్రల కోసం వాళ్లు మారే తీరుపై చర్చ జరిగింది. రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ లుక్ను ప్రస్తావిస్తూ.. బట్టల విషయంలో మీకు ఏమైనా హద్దులు ఉన్నాయా అని కరణ్ అడిగాడు. దీనికి రష్మిక బదులిస్తూ.. సినిమాల కోసం ఏ బట్టలు పడితే ఆ బట్టలు వేసుకోనని, తనకు కొన్ని హద్దులు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
బికినీ నా వల్ల కాదు
రష్మిక మందన్న సినిమాల్లో బట్టల కంఫర్ట్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. కొన్ని పాత్రలకు బికినీ లాంటి గ్లామర్ డ్రెస్సులు అవసరం అని తనకు తెలుసని ఆమె చెప్పింది. కానీ, అలాంటి బట్టలు వేసుకోవడం తనకు ఇష్టం ఉండదని ముందే సినిమా టీమ్కు చెప్పేస్తానని క్లారిటీ ఇచ్చింది.
షూటింగ్ మొదలయ్యే ముందే డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్లతో ఈ విషయంపై ఓపెన్గా మాట్లాడతానని ఆమె తెలిపింది. పాత్ర కోసం నటనలో మార్పులు చేసుకుంటాను కానీ, నా ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా బట్టలు వేసుకోనని ఆమె తేల్చి చెప్పింది.
రష్మికకి విజయ్ దేవరకొండ సపోర్ట్
విజయ్ దేవరకొండ కూడా ఈ షోలో రష్మిక మాటలకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. నటీనటులు తమకు ఇష్టం లేని విషయాలను ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా నో చెప్పే స్వేచ్ఛ ఉండాలని అతను అన్నాడు.
పెద్ద సినిమాల్లో పనిచేసేటప్పుడు అందరు ఆర్టిస్టులు తమ అభిప్రాయాలను ఓపెన్గా చెప్పలేరని అతను గుర్తుచేశాడు. అందుకే వాళ్లు తమ ఇష్టాలను, భయాలను పంచుకునేలా ఒక సేఫ్ వర్కింగ్ వాతావరణం కల్పించాలని విజయ్ సూచించాడు.
ఇష్టం లేకపోయినా గ్లామర్ బట్టలు
కమర్షియల్ సినిమాల్లో కొన్నిసార్లు హీరోయిన్లు ఇష్టం లేకపోయినా గ్లామర్ బట్టలు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ, రష్మిక మాత్రం తన ఇష్టాన్ని ముందే టీమ్కు చెప్పేస్తానని అంటోంది.
చాలాసార్లు డైరెక్టర్లు తన మాటను అర్థం చేసుకుని గౌరవిస్తారని ఆమె చెప్పింది. సినిమాలో పనిచేసే ఆర్టిస్టులకు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పే స్వేచ్ఛ ఉండాలని, వాళ్ల వ్యక్తిగత హద్దులను సినిమా టీమ్ గౌరవించాలని రష్మిక కోరింది.
పెద్ది మూవీలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రపై చర్చ
బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్షన్లో రామ్ చరణ్ హీరోగా 'పెద్ది' సినిమా రూపొందింది. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించింది. అయితే, ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ లుక్, బట్టలపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వచ్చాయి. యాక్టింగ్ కంటే గ్లామర్ షోకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేశారు.
ఈ చర్చల మధ్య రష్మిక చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక హీరోయిన్ ఎలాంటి పాత్ర చేయాలి, ఏ బట్టలు వేసుకోవాలి అనేది ఆమె ఇష్టానికే వదిలేయాలనే చర్చ మళ్లీ మొదలైంది.