- Rashmika First Kiss : విజయ్ దేవరకొండకి మొదటి కిస్.. ఆ అనుభవాన్ని బయటపెట్టిన రష్మిక మందన్నా
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా మరికొన్ని గంటల్లో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. వీరి పెళ్లి గురువారం ఉదయం ఉదయ్పూర్ ప్యాలెస్లో జరగబోతుంది. ఈ క్రమంలో రష్మిక విజయ్కి పెట్టిన మొదటి కిస్ గురించి మాట్లాడింది.
16
Image Credit : instagram
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి సందడి షురూ
రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో ఫిబ్రవరి 26న రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఐదు రోజుల వేడుకగా ఈ పెళ్లి జరగబోతుంది. ఇప్పటికే ఈ పెళ్లి సందడి షురూ అయ్యింది. తాజాగా బుధవారం హల్దీ వేడుక జరిగింది. విజయ్ దేవరకొండ హల్దీ ఫోటోలను పంచుకుంటున్నారు.
26
Image Credit : instagram
`విరోషి`గా విజయ్, రష్మిక మ్యారేజ్
రష్మిక, విజయ్ చాలా ఏళ్లుగా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. కానీ ఈ విషయాన్ని చివరి వరకు రహస్యంగానే ఉంచారు. కలిసి ట్రిప్స్కి వెళ్లినా, పెళ్లి వార్తలపై ఎప్పుడూ స్పందించలేదు. ఇటీవలే అధికారికంగా ప్రకటించారు. `విరోషి`గా తమ పెళ్లిని పిలవాలని తెలిపారు.
36
Image Credit : instagram
రష్మిక మొదటి ముద్దు అనుభవం
విజయ్ దేవరకొండతో తన మొదటి ఆన్-స్క్రీన్ కిస్ అనుభవాన్ని రష్మిక ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది. సినిమాలో విజయ్కి మొదటిసారి ముద్దు పెట్టినప్పుడు ఏం జరిగిందో వివరించింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
46
Image Credit : Asianet News
విజయ్కి కిస్ చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంది
2018లో విడుదలైన 'గీత గోవిందం' సినిమాలో వీరిద్దరూ భార్యాభర్తలుగా నటించారు. ఆ సమయంలో సెట్లో ఉన్న 200 మంది ముందు విజయ్ని ముద్దుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపించిందని రష్మిక చెప్పింది.
56
Image Credit : instagram
మొదటిసారి ముద్దు అనుభవం
"నాకు ఇలాంటి సీన్లలో నటించిన అనుభవం లేదు. మొదట షాకింగ్గా అనిపించింది. మనతో నటించేవాళ్లు కూడా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వడం ముఖ్యం. వాళ్లు మనకు సౌకర్యంగా అనిపిస్తేనే ఇలాంటి సీన్లు చేయడం సులభం అవుతుంది. నేను కూడా అలానే సర్దుకుపోయాను" అని రష్మిక చెప్పింది.
66
Image Credit : zee 5
ముద్దు సీన్కి విజయ్ సపోర్ట్ చేశారు
"సినిమాకు అవసరమైతే ఇలాంటి సీన్లను కాదనలేం. ఈ సినిమాలో మాది భార్యాభర్తల పాత్ర. అందుకే కిస్ సీన్ తప్పనిసరి అయింది. విజయ్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేయడంతో సులభంగా ఆ సీన్ పూర్తి చేశాను" అని రష్మిక వివరించింది.
