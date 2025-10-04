- Home
రష్మికకు విజయ్తో సంబంధం ఉందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, అక్టోబర్ 3న కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే హాజరైన ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ ఆమె ఒకప్పుడు తనకంటే 13 ఏళ్లు పెద్ద నటుడితో నిశ్చితార్థం చేసుకుందని మీకు తెలుసా?
నేషనల్ క్రష్
రష్మిక మందన్న కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, హిందీ పరిశ్రమలలో పనిచేసి తన నటనను నిరూపించుకుంది. 'పుష్ప' విజయంతో 'నేషనల్ క్రష్'గా, 'గుడ్బై'తో బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టింది.
21 ఏళ్లకే నిశ్చితార్థం
రష్మిక మందన్నకు 21 ఏళ్లకే నిశ్చితార్థం అయిందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. 2017లో జరిగిన ఆ నిశ్చితార్థం కొన్ని కారణాల వల్ల రద్దయింది. ఆ కారణాల గురించే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేకప్
'కిరిక్ పార్టీ' సహనటుడు రక్షిత్ శెట్టితో రష్మిక నిశ్చితార్థం రద్దయింది. 2016లో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డులు సృష్టించింది. రూ.4 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసి రూ.50 కోట్లు వసూలు చేసింది.
కన్నడలో అత్యధిక వసూళ్లు
తొలి చిత్రంతోనే రష్మిక అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. 'కిరిక్ పార్టీ' ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. కన్నడలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
'కిరిక్ పార్టీ' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో
'కిరిక్ పార్టీ' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో, ఆమె తన సహనటుడు రక్షిత్ శెట్టికి దగ్గరైంది. వారి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. సినిమా విడుదలయ్యే నాటికి వారు డేటింగ్ చేస్తున్నారు. జూలై 3, 2017న ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.
13 ఏళ్ళ ఏజ్ గ్యాప్
నిశ్చితార్థం జరిగినప్పుడు రక్షిత్ శెట్టికి 34, రష్మికకు 21 ఏళ్లు. 13 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉన్నా, వారు కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ, సెప్టెంబర్ 2018లో, వారి నిశ్చితార్థం రద్దు చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.కెరీర్ విషయంలో విభేదాల వల్ల విడిపోయినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
కెరీర్పై దృష్టి
అయితే, 'కిరిక్ పార్టీ' విజయం తర్వాత రష్మికకు చాలా సినిమా ఆఫర్లు వచ్చాయి. పెళ్లి బాధ్యతల కంటే తన కెరీర్పై దృష్టి పెట్టాలనుకుంది. గతం ఎలా ఉన్నా, రక్షిత్, రష్మిక మంచి స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక నిశ్చితార్థం
నటులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, వారి వివాహం ఫిబ్రవరి 2026లో జరగనుంది.
ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత రష్మిక తొలి పోస్ట్
గీత గోవిందం చిత్రం సమయంలో రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ మధ్య పరిచయం, స్నేహం ఏర్పడ్డాయి. ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారింది. కొన్నేళ్ల పాటు వీరిద్దరూ డేటింగ్ చేసుకున్నారు. ఎట్టకేలకు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.
ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత రష్మిక సోషల్ మీడియాలో తొలి పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే రష్మిక చేసిన పోస్ట్ నిశ్చితార్థం గురించి కాదు. తన నెక్స్ట్ మూవీ ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటిస్తూ రష్మిక పోస్ట్ చేసింది. ఈ చిత్రం నవంబర్ 7న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానున్నట్లు ప్రకటించారు.