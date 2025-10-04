- Home
- గ్రాండ్గా జాన్వీ కపూర్ స్టెప్ సిస్టర్ ఎంగేజ్మెంట్, బావగారితో మరదళ్ల ఫోజులు చూశారా.. క్రేజీ ఫోటోస్ వైరల్
అన్షులా కపూర్ ఎట్టకేలకు రోహన్ ఠక్కర్తో తన నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన అద్భుతమైన ఫోటోలను పోస్ట్ చేసింది. జాన్వీ కపూర్, సోనమ్ కపూర్, అర్జున్ కపూర్, ఇతరులు ఆమె ప్రత్యేక రోజును ఆస్వాదిస్తూ కనిపించారు.
అర్జున్ కపూర్ సోదరి అన్షులా కపూర్, అక్టోబర్ 2న ప్రియుడు రోహన్ ఠక్కర్తో నిశ్చితార్థం చేసుకుంది. బోనీ కపూర్ ఇంట్లో జరిగిన ఈ వేడుక ఫోటోలను అన్షులా పంచుకుంది.
సోదరుడు అర్జున్ కపూర్, సోదరీమణులు జాన్వీ, ఖుషీ కపూర్, తండ్రి బోనీ కపూర్తో దిగిన అందమైన ఫోటోలను ఆమె అప్లోడ్ చేసింది. సోనమ్, షనాయ, రియా కపూర్లు కూడా ఈ ఫోటోల్లో ఉన్నారు.
ఈ వేడుకలో అన్షులా తన దివంగత తల్లి మోనా శౌరికి నివాళులర్పించడం భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. తల్లి ఫోటో ఫ్రేమ్ను తన పక్కన ఒక సీటులో ఉంచి గౌరవించింది.
ఆ ప్రత్యేక రోజున తన దివంగత తల్లి తనతోనే ఉన్నట్టు అనిపించిందని అన్షులా తన క్యాప్షన్లో రాసింది. సోదరుడు అర్జున్ కపూర్తో భావోద్వేగ క్షణాలను పంచుకుంది.
ఇంతలో, ఒక ఆనందకరమైన ఫోటోలో, బోనీ కపూర్ కొత్తగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న జంట అన్షులా, రోహన్లను ఆశీర్వదిస్తున్నారు.
ఒక అందమైన గ్రూప్ ఫోటోలో కపూర్ కుటుంబం మొత్తం కలిసి కనిపించింది. సోనమ్, అర్జున్, జాన్వీ, షనాయ, రియా కపూర్లతో పాటు శిఖర్ పహారియా కూడా ఈ ఫోటోలో ఉన్నారు.
మరో ఫోటోలో అన్షులా తన తండ్రి బోనీ కపూర్తో డ్యాన్స్ చేస్తూ, ఇంకో ఫోటోలో సోదరీమణులు జాన్వీ, ఖుషీలతో పోజులిస్తూ కనిపించింది.
తనకి కాబోయే భర్త రోహన్ ని అన్షులా ముద్దుగా 'రో' సంభోదించింది. రో చెప్పే మాటలు నాకు చాలా ఇష్టం. అవి ఎప్పటికీ నాతోనే ఉంటాయి అని అన్షులా పేర్కొంది.
"నవ్వులు, ఆశీర్వాదాలతో గది నిండిపోయింది. అమ్మ ప్రేమ మమ్మల్ని చుట్టుముట్టింది. ఆమె ఉనికి ప్రతిచోటా అనిపించింది. ఎప్పటికీ ఇలానే ఉండాలి అనిపించింది" అని జోడించింది.
ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అర్జున్ కపూర్ తన సోదరి అన్షులా ప్రత్యేక సందర్భంలో పెద్దన్నయ్య బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ పాపరాజీలతో మాట్లాడుతున్నాడు.
అతను కెమెరా ముందు నిలబడి, భవనంలోని నివాసితులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మర్యాదగా ఉండమని ఫోటోగ్రాఫర్లను కోరాడు.
అన్షులా, రోహన్ 2022లో డేటింగ్ యాప్లో కలుసుకున్నారు. ఈ ఏడాది జూలైలో, న్యూయార్క్లోని సెంట్రల్ పార్క్లో రోహన్ అన్షులాకు ప్రపోజ్ చేశాడు.