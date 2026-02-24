ViRosh Wedding: విరోష్ పెళ్లి సందడి షురూ.. మెహెందీ, సంగీత్ తో పాటు ఈవెంట్స్ ఇవే!
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. ఉదయ్పూర్లో సెలబ్రిటీ సందడి మొదలైంది. అత్యంత సన్నిహితులకు ఈ జంట పార్టీ ఇస్తోంది. మెహెందీ, హల్దీ, సంగీత్ వివరాలు ఇవే..
మొదలైన విరోష్ పెళ్లి సందడి
ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. చాలాకాలంగా తమ డేటింగ్ విషయాన్ని రహస్యంగా ఉంచిన ఈ జంట, పెళ్లికి కొద్దిరోజుల ముందే అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక ఇప్పటికే (ఫిబ్రవరి 23) సాయంత్రం నుంచే పెళ్లి కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి.
ఉదయ్పూర్ లో మొదలైన ఉత్సవాలు..
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఉదయ్పూర్ చేరుకున్నారు. 23 రాత్రికి తమ అత్యంత సన్నిహితుల కోసం ఈ జంట ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పార్టీకి కొద్దిమందిని మాత్రమే ఆహ్వానించారు. వీరి కుటుంబ సభ్యులు ఈరోజు ఉదయ్పూర్కు రానున్నారు.
మెహెందీ కార్యక్రమం..
ఫిబ్రవరి 24 సాయంత్రం ఉదయ్పూర్లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ హోటల్లో మెహెందీ కార్యక్రమం జరగనుంది. ప్రీ-వెడ్డింగ్, పెళ్లి వేడుకలన్నీ ఇదే హోటల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మెహెందీ ఫంక్షన్కు కూడా కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది సన్నిహితులను మాత్రమే పిలిచారు.
హల్దీ, సంగీత్ ఎప్పుడంటే?
మెహెందీ కార్యక్రమం ముగిసిన మరుసటి రోజైన ఫిబ్రవరి 25న హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలను చాలా గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేశారు. అయితే, ఈ వేడుకలకు కూడా కొద్దిమందికే ఆహ్వానం అందింది. అన్ని ప్రీ-వెడ్డింగ్ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి.
100 మంది అతిథులు మాత్రమే..
ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಆರತಕ್ಷತೆ
రష్మిక మందన్నది కొడగు ప్రాంతం, విజయ్ ది హైదరాబాద్.. పెళ్లి ఉదయ్పూర్లో జరుగుతుండగా, రిసెప్షన్ను మార్చి 4న హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు, ఇతర ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు.