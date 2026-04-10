- Dhurandhar 2 : 22వ రోజు ధురంధర్ 2 కలెక్షన్లు ఇంతేనా? రికార్డుల బ్రేక్ తర్వాత స్లోడౌన్..
Dhurandhar 2 : 22వ రోజు ధురంధర్ 2 కలెక్షన్లు ఇంతేనా? రికార్డుల బ్రేక్ తర్వాత స్లోడౌన్..
రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరు కొనసాగిస్తున్నా, ఇప్పుడు కాస్త నెమ్మదించింది. రికార్డులు బద్దలుకొట్టిన వారాల తర్వాత, ఈ స్పై యాక్షన్ సినిమా మూడో వారంలో అత్యంత తక్కువ వసూళ్లను నమోదు చేసింది.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్పీడ్ తగ్గిన ధురంధర్2
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద వేగం తగ్గించింది. 22వ రోజు (నాలుగో గురువారం) ఈ సినిమా సుమారు రూ. 7.15 కోట్లు నెట్ వసూలు చేసింది. ఈ తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ, మూడో వారంలో మొత్తం రూ. 110.60 కోట్లు రాబట్టింది.
మూడో వారం కలెక్షన్లు
'ధురంధర్ 2' తన మొదటి భాగం 'ధురంధర్' లైఫ్టైమ్ వసూళ్లను దాటేసినప్పటికీ, మూడో వారం కలెక్షన్లలో మాత్రం వెనుకబడింది. మొదటి భాగం మూడో వారంలో ఏకంగా రూ. 172 కోట్లు వసూలు చేసి పెద్ద రికార్డు సృష్టించింది. కానీ సీక్వెల్ ఆ మార్కును అందుకోలేకపోయింది. మార్చి 19న విడుదలైనప్పటి నుంచి వారం వారం కలెక్షన్లు తగ్గడం, భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ సినిమాలకు సాధారణంగా జరిగేదే.
Rs 1000 Crore Club and OTT Buzz
కలెక్షన్లు తగ్గినా, 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తూనే ఉంది. ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 1,048.42 కోట్లు నెట్ వసూలు చేసింది. మూడో వారం చివరి నాటికి రూ. 1,050 కోట్ల మైలురాయిని కొద్దిలో మిస్సయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ఓవర్సీస్ వసూళ్లతో కలిపి సుమారు రూ. 1,665.23 కోట్లు సాధించింది.
ఇక ఈ సినిమా సుమారు ఎనిమిది వారాల థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత 'జియోహాట్స్టార్'లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. డిజిటల్ రిలీజ్కు ముందు వీలైనంత ఎక్కువ కలెక్షన్స్ పొందాలని నిర్మాతలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
