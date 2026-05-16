రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా 'ధురందర్ 2' ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సినిమా పాకిస్థాన్లో ఓటీటీలో రిలీజ్ అవ్వడమే దీనికి కారణం. అక్కడ ఈ సినిమాకు విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
Image Credit : X
'ధురందర్ 2' ఓటీటీ రిలీజ్
థియేటర్లలో భారీ విజయం తర్వాత రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురందర్ 2' సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు చెబుతున్న ఈ చిత్రం, జూన్ 5 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇండియాలోని అభిమానులు ఈ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
Image Credit : X
పాకిస్థాన్లో ఓటీటీలో రిలీజ్
ఇండియా కంటే ముందే పాకిస్థాన్లో ఈ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ అవ్వడం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అక్కడ నెట్ఫ్లిక్స్ పాకిస్థాన్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి వచ్చిందని, ప్రేక్షకుల నుంచి విపరీతమైన డిమాండ్ రావడంతో సర్వర్లు కూడా క్రాష్ అయ్యాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.
Image Credit : X
అన్ సెన్సార్డ్ సీన్లతో ధురంధర్ 2
వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, 'ధురందర్ 2' ఓటీటీ వెర్షన్లో థియేటర్లలో చూపించని కొన్ని 'అన్సీన్', 'రా' సీన్స్ను కూడా చేర్చవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ వార్తతో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సినిమాను మళ్లీ చూడాలనుకుంటున్న అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపైంది.
Image Credit : instagram
ఇండియాలో జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్
ఈ సినిమా ఇండియాలో జూన్ 5 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జూన్ 4 సాయంత్రం డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఉంటుందని అంచనా. ఈ చిత్రంలో రణ్వీర్ సింగ్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్ వంటి భారీ తారాగణం నటించడంతో, ఇది మోస్ట్ అవైటెడ్ ఓటీటీ రిలీజ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
