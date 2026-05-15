- Dhurandhar 2 OTT: ఒకే సినిమా, రెండు ఓటీటీలు.. రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' స్ట్రీమింగ్ ప్లాన్ అదుర్స్!
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్పై అభిమానులలో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్కు తెరపడింది. ఈ సినిమాను రెండు వేర్వేరు ప్లాట్ఫామ్స్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇండియాలో జియోహాట్స్టార్లో, అంతర్జాతీయంగా నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉండనుంది.
రణ్వీర్ సింగ్ అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' ఓటీటీ రిలీజ్పై క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కుల కోసం మేకర్స్ సరికొత్త ప్లాన్ వేశారు. ఇండియాలోని ప్రేక్షకులు జియోహాట్స్టార్లో, విదేశాల్లోని ప్రేక్షకులు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమాను చూడొచ్చు. ఈ అనూహ్యమైన నిర్ణయంతో ఆన్లైన్లో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.
ఓటీటీలో అన్సెన్సార్డ్ సీన్లు
విదేశాల్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయ్యే వెర్షన్కు 'ధురంధర్: ది రివెంజ్ (రా & అన్సీన్)' అనే స్పెషల్ టైటిల్ పెట్టారు. థియేటర్ కట్ కోసం తీసేసిన అన్సెన్సార్డ్ సీన్లు, పవర్ఫుల్ యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఇందులో ఉంటాయని సమాచారం. ఈ ఓటీటీ వెర్షన్ నిడివి దాదాపు 3 గంటల 52 నిమిషాలు ఉంటుందట. ఇది థియేటర్ వెర్షన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ.
భారతీయ ప్రేక్షకుల కోసం జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్
భారతీయ ప్రేక్షకుల కోసం జియోహాట్స్టార్ ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ హక్కులను దక్కించుకుంది. ఈ డీల్ విలువ సుమారు రూ.150 కోట్లు అని టాక్. ఇండియాలోని సబ్స్క్రైబర్ల కోసం జియోహాట్స్టార్ కూడా ఎక్స్టెండెడ్ వెర్షన్నే స్ట్రీమ్ చేయనుంది. మొదటి భాగం 'ధురంధర్' నెట్ఫ్లిక్స్లో రావడంతో, సీక్వెల్ కూడా అక్కడే వస్తుందని అభిమానులు మొదట భావించారు. అందుకే కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు.
దాదాపు నాలుగు గంటల రన్టైమ్
'ధురంధర్ 2' రిలీజ్ స్ట్రాటజీ ఇండియన్ సినిమాలో పెరుగుతున్న ఓ కొత్త ట్రెండ్ను చూపిస్తోంది. థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాక, నిడివి ఎక్కువ ఉన్న, అన్సెన్సార్డ్ వెర్షన్లను ఓటీటీలో విడుదల చేయడం ఇప్పుడు కామన్ అవుతోంది. దాదాపు నాలుగు గంటల రన్టైమ్, అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు వేరే బ్రాండింగ్తో వస్తున్న ఈ సినిమా.. మారుతున్న డిజిటల్ రిలీజ్ మోడల్కు ఒక పెద్ద ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
