Ranveer vs Deepika: బాక్సాఫీస్ దగ్గర భార్యదే పైచేయి.. భర్త వెనుకబడింది ఇక్కడే!
రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ గుడ్ న్యూస్ చెప్పినప్పటి నుంచి సెలబ్రిటీలు వాళ్లకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.వాళ్లిద్దరి సినీ కెరీర్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎవరికి ఎక్కువ హిట్లు ఉన్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం.
బాలీవుడ్ హిట్ స్టార్స్లో రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణె ముందుంటారు. ఇద్దరూ చాలా హిట్ సినిమాలు చేశారు. కానీ, వాళ్లిద్దరిలో ఎక్కువ హిట్లు ఇచ్చింది ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రణ్వీర్ సింగ్ 2010లో ఎంట్రీ
రణ్వీర్ సింగ్ 2010లో 'బ్యాండ్ బాజా బారాత్' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతని మొదటి సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్గా నిలిచింది. ఇప్పటివరకు తన కెరీర్లో దాదాపు 24 సినిమాల్లో నటించాడు. ఈ ఏడాదే వచ్చిన 'ధురంధర్ 2' అతని చివరి సినిమా.
9 హిట్ సినిమాలు
రణ్వీర్ సింగ్ తన కెరీర్లో ఇప్పటివరకు సుమారు 9 హిట్ సినిమాలు ఇచ్చాడు. వాటిలో రామ్లీలా, గుండే, దిల్ ధడక్నే దో, బాజీరావ్ మస్తానీ, పద్మావత్, సింబా, గల్లీ బాయ్, ధురంధర్, ధురంధర్ 2 ఉన్నాయి. కానీ ఒక విషయంలో రణ్వీర్ తన భార్య దీపిక కంటే వెనుకబడ్డాడు. దీపికా 3 వెయ్యి కోట్ల సినిమాలు చేస్తే, రణ్వీర్ కేవలం 2 వెయ్యి కోట్ల సినిమాలే చేశాడు.
'ఓం శాంతి ఓం' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి
దీపికా పదుకొణె 2007లో వచ్చిన 'ఓం శాంతి ఓం' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె మొదటి సినిమానే సూపర్ హిట్ అయింది. ఇప్పటివరకు 41 సినిమాల్లో నటించింది. చివరిసారిగా 2024లో వచ్చిన 'సింగం ఎగైన్'లో కనిపించింది.
ఆమె ఖాతాలో 17 హిట్లు
ఇక దీపికా పదుకొణె హిట్ సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆమె ఖాతాలో 17 హిట్లు ఉన్నాయి. ఓం శాంతి ఓం, లవ్ ఆజ్కల్, హౌస్ఫుల్, కాక్టెయిల్, రేస్ 2, యే జవానీ హై దీవానీ, చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్, పీకూ, బాజీరావ్ మస్తానీ, రామ్లీలా, పద్మావత్, పఠాన్, జవాన్, కల్కి 2898 ఏడీ వంటివి ఆమె హిట్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి.
