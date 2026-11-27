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- Ramu Rathod Top 5 Folk Songs: యూట్యూబ్లో కోట్ల వ్యూస్తో దుమ్మురేపుతున్న రాము రాథోడ్ టాప్ 5 ఫోక్ సాంగ్స్
Ramu Rathod Top 5 Folk Songs: యూట్యూబ్లో కోట్ల వ్యూస్తో దుమ్మురేపుతున్న రాము రాథోడ్ టాప్ 5 ఫోక్ సాంగ్స్
Ramu Rathod Top 5 Folk Songs: ఫోక్ సింగర్, డాన్సర్ రాము రాథోడ్ సాంగ్స్ యూట్యూబ్లో దుమ్మురేపుతున్నాయి. ఈ పాటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన టాప్ 5 ఫోక్ సాంగ్స్ వివరాలు, వ్యూస్ సహా ఇతర వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రాను బొంబయికి రాను: 963 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్తో టాప్ ప్లేస్
ఫోక్ సింగర్, డాన్సర్ రాము రాథోడ్ కెరీర్లో రాను బొంబయికి రాను పాట రికార్డుల మోత మోగిస్తూ భారీ వ్యూస్తో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ పాట యూట్యూబ్లో 963 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. 23 జనవరి 2025న రాథోడ్ ట్యూన్స్ ఛానెల్లో ఈ ఫుల్ సాంగ్ విడుదలైంది.
ఈ పాటకు స్వయంగా రాము రాథోడ్ లిరిక్స్ రాయడమే కాకుండా, ప్రభాతో కలిసి పాడారు. తెరపై రాము రాథోడ్, లిఖిత జంటగా నటించారు. కళ్యాణ్ కీస్ సంగీతం అందించగా, శేఖర్ వైరస్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. హరీష్ పటేల్ డీఓపీగా, అజయ్ రంగు ఎడిటింగ్, డీఐ బాధ్యతలు చూశారు. సాగర్ ముదిరాజ్ పోస్టర్స్ రూపొందించగా, వలి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.
ఓ చిన్నా రాములమ్మ: 330 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్తో సెన్సేషన్
రాము రాథోడ్ అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన పాటల జాబితాలో ఓ చిన్నా రాములమ్మ రెండో స్థానంలో ఉంది. 25 జనవరి 2022న ప్రీమియర్ అయిన ఈ పాటకు యూట్యూబ్లో 330,217,054 వ్యూస్ వచ్చాయి. ఎంఎస్ అడ్డా ప్రొడక్షన్లో ఎండీ సాదిక్ పాషా నిర్మాతగా ఈ పాట రూపొందింది. ఈ గీతానికి రాము రాథోడ్ సాహిత్యం అందించడంతో పాటు పాడారు.
రాము రాథోడ్, దివ్య భగత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. కళ్యాణ్ కీస్ సంగీతం సమకూర్చగా, బాలు.యూ కొరియోగ్రఫీ, కిట్టు కో-కొరియోగ్రఫీ అందించారు. సాదిక్.ఎండీ డైరెక్షన్, డీఓపీ, ఎడిటింగ్, డీఐ విభాగాలను ఒక్కరే నిర్వహించారు. షఫీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పని చేశారు. ఈ పాట నేపథ్యం, అదిరిపోయే బీట్ అందరినీ ఆకట్టుకుని భారీ వ్యూస్ తెచ్చిపెట్టింది.
రింగు రింగుల జుట్టు ధన: 115 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్
2025లో విడుదలైన రింగు రింగుల జుట్టు ధన పాట రాము రాథోడ్ టాప్ సాంగ్స్లో మూడో స్థానంలో ఉంది. 12 జూన్ 2025న ప్రీమియర్ అయిన ఈ పాట 115,373,726 వ్యూస్ సాధించింది. సీఎంకే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై ఈ ఫుల్ సాంగ్ వచ్చింది. ఈ పాటను రాము రాథోడ్, సింగర్ ప్రభా కలిసి పాడారు.
రాము రాథోడ్ సరసన లిఖిత నటించారు. సురేష్ గంగుల, దేవ్ పవార్ కలిసి ఈ పాటకు లిరిక్స్ రాశారు. కళ్యాణ్ కీస్ సంగీతం అందించగా, శేఖర్ వైరస్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు. అరుణ్ కొలుగూరి డీఓపీ, డీఐ, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. సాగర్ ముదిరాజ్ పోస్టర్స్ డిజైన్ చేశారు. విడుదలైన తక్కువ సమయంలోనే వంద మిలియన్ల మైలురాయితో రికార్డుల మోత మోగించింది.
సొమ్మసిల్లి పోతున్నావే పార్ట్ 2: 58 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్
రాము రాథోడ్, కళ్యాణ్ కీస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సొమ్మసిల్లి పోతున్నావే పార్ట్ 2 ఫుల్ సాంగ్ 58,133,419 వ్యూస్ సాధించింది. 21 నవంబర్ 2022న విడుదలైన ఈ పాటను దివ్య మలిక, రాము రాథోడ్ కలిసి పాడారు. రాము రాథోడ్ రాసిన ఈ పాటలో రాము రాథోడ్, దివ్య భగత్ నటించారు. రవి నాయక్, నరేష్ రాథోడ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించగా, హరి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం వహించారు.
శివ వేలుపుల డీఓపీగా, అజయ్ కోడం ఎడిటింగ్, శ్రీనివాస్ అన్నెబోయిన డీఐ, సాగర్ ముదిరాజ్ పోస్టర్స్ బాధ్యతలు చూశారు. వన్ టెక్నాలజీస్ సాంకేతిక సహకారంతో పాటు జియో సావన్, వింక్, ఎయిర్టెల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఆడియో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఏదో మాయ చేసావే: 11 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్
రాము రాథోడ్ టాప్ 5 ఫోక్ సాంగ్స్ జాబితాలో ఏదో మాయ చేసావే ఫుల్ వీడియో సాంగ్ ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. 22 మార్చి 2023న రాథోడ్ ట్యూన్స్ ఛానెల్లో విడుదలైన ఈ పాటకు 11,024,851 వ్యూస్ వచ్చాయి. రాము రాథోడ్ స్వయంగా రాసి, సత్య యామినితో కలిసి ఈ పాటను ఆలపించారు. తెరపై రాము రాథోడ్, సాక్షి చవాన్ జంటగా కనిపించారు.
హనీ గణేష్ సంగీతం, ప్రోగ్రామింగ్ అందించగా, సుభాని లైవ్ స్ట్రింగ్స్ వాయించారు. శేఖర్ వైరస్ కొరియోగ్రఫీ, దర్శకత్వం వహించారు. కమ్లీ పటేల్ డీఓపీగా, హరీష్ తోట ఎడిటర్గా, రామ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్గా, శ్రీనివాస్ అన్నెబోయిన డీఐగా, సాగర్ ముదిరాజ్ పోస్టర్ డిజైనర్గా పని చేశారు. వన్ టెక్నాలజీస్ దీనికి సాంకేతిక సహకారం అందించింది.