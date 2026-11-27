సూర్య, జ్యోతికల ప్రేమకథ గురించి పాత ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు నటి లైలా. ‘3 రోజెస్’ సినిమా షూటింగ్ టైమ్లోనే వాళ్ళిద్దరి ప్రేమ గురించి తనకు తెలుసని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
2000వ దశకం ప్రారంభంలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమల్లో పాపులర్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు నటి లైలా. ఇప్పుడు సూర్య, జ్యోతికల ప్రేమకథ గురించి ఓ పాత ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పిన విషయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. సూర్య, జ్యోతికలు ప్రేమించుకుంటున్నారన్న విషయం తనకు ఎప్పుడు తెలిసిందో ఆమె బయటపెట్టారు.
దక్షిణాది చిత్రసీమలో ఒకప్పుడు మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్గా వెలుగొందారు లైలా. తమిళ, మలయాళ, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటించారు. 1996లో వచ్చిన హిందీ సినిమా ‘దుష్మన్ దునియా కా’తో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన లైలా, ఆ తర్వాత మలయాళ, తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించారు.
1999లో విజయకాంత్ నటించిన ‘కళ్ళళగర్’ సినిమాతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా తర్వాత తమిళంలో ఆమెకు క్రేజ్ పెరిగింది. ‘పార్థెన్ రసితేన్’, ‘దీనా’, ‘దిల్’, ‘నందా’, ‘ఉన్నై నినైత్తు’ వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. కన్నడలో దేవర్ మగ, రామకృష్ణ, తందెగె తక్క మగ వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. తెలుగులో శివపుత్రుడు, ఎగిరే పావురమా, పెళ్ళం ఊరెళితే వంటి హిట్ చిత్రాలు చేశారు.
నటుడు సూర్యతో కలిసి లైలా పలు సినిమాల్లో నటించారు. వీళ్ళిద్దరి పెయిర్ను ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడ్డారు. సూర్య సరసన నటించిన హీరోయిన్లలో లైలా బెస్ట్ పెయిర్ అని ఒకప్పుడు జ్యోతిక స్వయంగా చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. సూర్య, జ్యోతికల ప్రేమ గురించి తనకు ఎలా తెలిసిందో లైలా చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
సూర్య-జ్యోతికల ప్రేమ గురించి లైలాకు ఎలా తెలిసింది?
గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన లైలా.. 'నేను జ్యోతిక, సూర్యలకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ని. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి ప్రేమ గురించి నాకు కచ్చితంగా తెలుసు. మేం ‘3 రోజెస్’ సినిమాలో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడే వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారన్న విషయం నాకు తెలిసింది. అప్పట్లో జ్యోతికనే స్వయంగా తన ప్రేమ గురించి నాతో చెప్పింది. అంతేకాదు, షూటింగ్ సమయంలో సూర్య కారులో వచ్చి జ్యోతికను పికప్ చేసుకునేవాడు' అని చెప్పుకొచ్చారు.
సినిమాలు, టీవీ షోలతో బిజీగా ఉన్న లైలా
ప్రస్తుతం లైలా తమిళ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. 2024లో విజయ్ హీరోగా వచ్చిన ‘ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్’ (ది గోట్) సినిమాలో నటుడు ప్రశాంత్ భార్య పాత్రలో కనిపించారు. 2025లో వచ్చిన ‘శబ్దం’ సినిమాలో కూడా నటించారు. సినిమాలతో పాటు ఓ టెలివిజన్ షోకు జడ్జిగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. సూర్య, జ్యోతికల ప్రేమకథ ప్రారంభ రోజుల గురించి లైలా పంచుకున్న ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.