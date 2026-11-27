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- Shraddha Kapoor: 8 కేజీల గజ్జెలు కట్టి 25 రోజులు ప్రాక్టీస్.. 'ఈఠా' కోసం శ్రద్ధా కపూర్ పడ్డ కష్టం తెలుసా?
Shraddha Kapoor: 8 కేజీల గజ్జెలు కట్టి 25 రోజులు ప్రాక్టీస్.. 'ఈఠా' కోసం శ్రద్ధా కపూర్ పడ్డ కష్టం తెలుసా?
Shraddha Kapoor: బాలీవుడ్ బ్యూటీ శ్రద్ధా కపూర్ తన కొత్త సినిమా 'ఈఠా' కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. ఈ సినిమాలో పాత్రకు ప్రాణం పోసేందుకు 10-12 కేజీల బరువు పెరగడమే కాకుండా, 8 కేజీల బరువైన గజ్జెలు కట్టుకుని ఏకంగా 25 రోజుల పాటు డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారు.
'ఈఠా' సినిమా కోసం శ్రద్ధా కపూర్ హార్డ్ వర్క్
బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్ నటిస్తున్న 'ఈఠా' సినిమా 2026 డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమాలో ప్రముఖ లావణీ కళాకారిణి విఠాబాయి నారాయణగావ్కర్ పాత్రలో ఆమె కనిపించనున్నారు. ఆమె జీవితం, కళా ప్రయాణం ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రద్ధా కపూర్ ఈ సినిమా కోసం ఎంత కష్టపడ్డారో డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ వైభవి మర్చంట్ వివరించారు.
'వెరైటీ ఇండియా'తో వైభవి మాట్లాడుతూ, "శ్రద్ధా, లక్ష్మణ్ ఉతేకర్తో కలిసి క్యారెక్టర్ వర్క్షాప్తో తన ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత దివంగత శకుంతలా నగార్కర్, అక్షయ్ మాల్వంకర్ లాంటి ఇద్దరు లావణీ కళాకారులతో కలిసి డ్యాన్స్ వర్క్షాప్లలో పాల్గొన్నారు. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా కూడా శకుంతలా తాయి 7 నుంచి 10 రోజుల పాటు వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ప్రేక్షకులతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, 1940-50ల నాటి బరువైన సాంప్రదాయ గజ్జెలు కట్టుకుని ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అనేది ఆమె నేర్పించారు.
12 కేజీల బరువు పెరిగిన శ్రద్ధా కపూర్
డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ సినిమా షూటింగ్ను రివర్స్ ఆర్డర్లో చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. అంటే ముందుగా సెకండాఫ్, క్లైమాక్స్ సాంగ్ షూట్ చేశారు. ఈ పార్ట్ కోసం శ్రద్ధా దాదాపు 10 నుంచి 12 కేజీల బరువు పెరగాల్సి వచ్చింది. బరువు పెరిగినప్పుడు వేగంగా కదులుతున్నప్పుడు మోకాళ్లపై ఎక్కువ ప్రెజర్ పడుతుంది. ఇది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్పై కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అందుకే చాలా కఠినమైన ప్రాక్టీస్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు.
25 రోజుల పాటు నొప్పిని భరించిన శ్రద్ధా కపూర్
అంతేకాదు, "క్లైమాక్స్ సీన్ షూటింగ్ రెండో రోజు లంచ్కి కొంచెం ముందు శ్రద్ధాకి తీవ్ర గాయమైంది. ఎండకు కాలిపోయిన నేలపై చెప్పులు లేకుండా డ్యాన్స్ చేయడం వల్ల గాయం తీవ్రత పెరిగింది. రెండు నెలల బ్రేక్ తీసుకుని, కఠినమైన ఫిజియోథెరపీ తర్వాత మళ్లీ షూటింగ్కి వచ్చారు. ఆ తర్వాత ప్రతి లావణీ పర్ఫార్మెన్స్కు ముందు వార్మ్-అప్, ఆ తర్వాత కూల్-డౌన్, ఫిజియోథెరపీ తప్పనిసరి చేశాం" అని చెప్పారు.
ఈ సినిమా కోసం శ్రద్ధా రోజూ ఎనిమిది గంటల పాటు రెండు కాళ్లకు 4 కేజీల చొప్పున మొత్తం 8 కేజీల గజ్జెలు కట్టుకుని 25 రోజుల పాటు ప్రాక్టీస్ చేశారు. అయితే ఈ కష్టం వల్ల ఆమె చాలా శారీరక సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. చాలా సేపు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఆమె కాళ్లలో వాపు వచ్చింది. మజిల్ టియర్ కూడా అయింది. గాయం అయినప్పటికీ త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ షూటింగ్కు వచ్చారు శ్రద్ధా.
'ఈఠా' రిలీజ్ డేట్
లక్ష్మణ్ ఉతేకర్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాను దినేష్ విజన్, లక్ష్మణ్ ఉతేకర్, కరిష్మా శర్మ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026 డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ కానుంది.