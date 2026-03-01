- Home
- OTT Releases March 2026: మార్చిలో ఓటీటీ జాతర.. నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచిహాట్స్టార్ వరకు రాబోతున్న సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే
OTT Releases March 2026: మార్చిలో ఓటీటీ జాతర.. నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచిహాట్స్టార్ వరకు రాబోతున్న సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే
OTT Releases March 2026: మార్చి 2026లో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు అదిరిపోయే కంటెంట్తో రెడీ అయ్యాయి. కొత్త సీజన్లు, బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు, నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, సోనీలివ్, జియోహాట్స్టార్లలో రాబోతున్నవి ఇవే
1. సూబేదార్ (Subedaar)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 5, 2026
నటీనటులు: అనిల్ కపూర్, ఆదిత్య రావల్
భాష, జానర్: హిందీ యాక్షన్ డ్రామా ఫిల్మ్
2. జబ్ ఖులీ కితాబ్ (Jab Khuli Kitaab)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జీ5 (Zee5)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 6, 2026
నటీనటులు: పంకజ్ కపూర్, డింపుల్ కపాడియా, అపరశక్తి ఖురానా, సమీర్ సోని, మానసి పరేఖ్
భాష, జానర్: హిందీ డ్రామా ఫిల్మ్
3. మేడ్ ఇన్ కొరియా (Made in Korea)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 12, 2026
నటీనటులు: ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్, పార్క్ హే-జిన్, నో హో-జిన్
జానర్: తమిళ డ్రామా ఫిల్మ్
4. రూస్టర్ (Rooster)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 9, 2026
నటీనటులు: స్టీవ్ కారెల్, చార్లీ క్లైవ్
జానర్: అమెరికన్ కామెడీ సిరీస్
5. వన్ పీస్ సీజన్ 2 (One Piece Season 2)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 10, 2026
నటీనటులు: ఇనాకి గోడోయ్, ఎమిలీ రడ్, మాకెన్యు
జానర్: జపనీస్ అడ్వెంచర్ సిరీస్
మార్చిలో ఓటీటీలో రాబోతున్న మరో 10 సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే:
- WWE (లైవ్ స్పోర్ట్స్) : మార్చి 31, 2026 (నెట్ఫ్లిక్స్)
- ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ (లైవ్ స్పోర్ట్స్) : మార్చి 1-31, 2026 (జియో హాట్స్టార్)
- UEFA ఛాంపియన్స్ లీగ్ (లైవ్ స్పోర్ట్స్) : మార్చి 1-31, 2026 (సోనీ లివ్)
- ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ (లైవ్ స్పోర్ట్స్) : మార్చి 1-8, 2026 (జియో హాట్స్టార్)
- ISL 2025-26 (లైవ్ స్పోర్ట్స్) : మార్చి 1-31, 2026 (ఫ్యాన్కోడ్)
- వర్జిన్ రివర్ సీజన్ 7 (అమెరికన్ రొమాంటిక్ డ్రామా సిరీస్) : మార్చి 12, 2026 (నెట్ఫ్లిక్స్)
- జాజ్ సిటీ (బెంగాలీ-హిందీ డ్రామా సిరీస్) : మార్చి 19, 2026 (సోనీ లివ్)
- పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్ (బ్రిటిష్ క్రైమ్ డ్రామా ఫిల్మ్) : మార్చి 20, 2026 (నెట్ఫ్లిక్స్)
- బెయిట్ (బ్రిటిష్ కామెడీ సిరీస్) : మార్చి 25, 2026 (అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో)
- డేర్డెవిల్: బోర్న్ ఎగైన్ సీజన్ 2 (అమెరికన్ సూపర్ హీరో యాక్షన్ సిరీస్) : మార్చి 25, 2026 (జియో హాట్స్టార్)
