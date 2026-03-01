- Home
- Entertainment
- చిరంజీవిని ఇలాంటి సినిమా చేయమనడం కరెక్టేనా, కథ వినగానే 5 నిమిషాలు షాక్ లో మెగాస్టార్
చిరంజీవిని ఇలాంటి సినిమా చేయమనడం కరెక్టేనా, కథ వినగానే 5 నిమిషాలు షాక్ లో మెగాస్టార్
Chiranjeevi Movies: చిరంజీవి నటించిన ఓ అద్భుతమైన సినిమా విషయంలో ముందుగా దర్శకుడికి సందేహం కలిగింది. చిరంజీవి ఇలాంటి సినిమా చేయమని అడగడం కరెక్ట్ కాదు అని ఆయన భావించారు.
చిరంజీవి మాస్ సినిమాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో మాస్ సినిమాలు ఎక్కువగా చేశారు. మాస్ చిత్రాలు చేస్తూనే నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాల్లో కూడా నటించారు. ఒక సినిమా విషయంలో చిరంజీవికి మరచిపోలేని అనుభవం ఉంది. దొంగ మొగుడు, పసివాడి ప్రాణం లాంటి మాస్ చిత్రాలతో చిరంజీవి దూసుకుపోతున్న టైంలో నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమా ఒకటి చేయాల్సి వచ్చింది.
కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో
కళాతపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వంలోని చిత్రం అది. ఆ సినిమాని చిరంజీవితో చేయడానికి విశ్వనాథ్ గారు ముందుగా సందేహించారట. ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏంటంటే.. స్వయంకృషి. చిరంజీవి మాస్ సినిమాలతో రాణిస్తున్నారు. డాన్సులు ఫైట్స్ ఇరగదీస్తున్నారు. ఈ సమయంలో చిరంజీవిని ఇలాంటి సినిమా చేయమని అడగడం భావ్యమా అని కె విశ్వనాథ్ అన్నారట.
చిరంజీవి స్వయంకృషి మూవీ
కానీ నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వర రావు చిరంజీవితోనే చేయాలి అని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఏడిద నాగేశ్వర రావు కుమారుడు సాయిరాం ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. నాన్నగారు పట్టుపట్టడంతో కె విశ్వనాథ్ గారు చిరంజీవికి కథ చెప్పారు.
5 నిమిషాలు షాక్ లో చిరంజీవి
కథ వినగానే చిరంజీవి 5 నిమిషాల పాటు ఏమీ మాట్లాడలేదట. చిరంజీవితో సహా అక్కడున్న వారంతా 5 నిమిషాలు సైలెంట్ గా ఉండిపోయారు. ఆ తర్వాత చిరంజీవి తేరుకుని.. అసలు చెప్పులు కుట్టేవాడిలా గెటప్ ఎలా వేసుకోవాలి ? నేను చెప్పులు కుట్టడం నేర్చుకుంటా అని అన్నారు.
చరిత్రలో నిలిచిపోయిన మూవీ
ఈ కథకి ఒకే అని చెప్పకుండానే చిరంజీవి క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయి చెప్పులు కుట్టడం నేర్చుకుంటా అని అన్నారు. ఆయన అంగీకారం తెలిపారు అని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు కూడా చాలా టైం పట్టింది అని సాయిరాం తెలిపారు. మొత్తంగా విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి, విజయశాంతి జంటగా నటించిన స్వయంకృషి మంచి విజయం సాధించింది. ఈ మూవీలో చిరంజీవి పెర్ఫార్మెన్స్ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది.