- Home
- Entertainment
- Ramayana Collection: 13వ రోజు కూడా తగ్గిన కలెక్షన్స్, రామాయణ సినిమా ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Ramayana Collection: 13వ రోజు కూడా తగ్గిన కలెక్షన్స్, రామాయణ సినిమా ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Ramayana Collection: రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి నటించిన 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. 13 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 1,500 కోట్ల వసూళ్లకు చేరువైంది. సీక్వెల్ పై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
13వ రోజు ‘రామాయణం’ ఎంత రాబట్టింది?
రణబీర్ కపూర్ నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘రామాయణం’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటుతోంది. 13వ రోజు సినిమా వసూళ్లు కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, ఓవరాల్ కలెక్షన్లు మాత్రం అదిరిపోయాయి. భారతదేశంలో ఈ చిత్ర నెట్ వసూళ్లు ₹800 కోట్ల మార్కును దాటగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్లు ₹1,500 కోట్లకు చేరువయ్యాయి.
Sacnilk రిపోర్ట్ ప్రకారం, ‘రామాయణం’ సినిమా 13వ రోజు భారతదేశంలో ₹28.70 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లను సాధించింది. 12వ రోజు ₹32 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ సినిమాతో పోలిస్తే, 13వ రోజు కలెక్షన్లలో 10.3 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది. వర్కింగ్ డేస్ లో వసూళ్లు తగ్గడం సహజమే అయినా, ప్రేక్షకుల్లో ఈ సినిమాకు ఆదరణ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. 13 రోజుల ముగింపుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా మొత్తం ₹1,483.50 కోట్లు రాబట్టింది. భారతదేశంలో ₹981.50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు, ₹821.30 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు నమోదు చేసింది.
భాషల వారీగా ‘రామాయణం’ కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయి?
భారతదేశంలో ఈ చిత్ర వసూళ్లలో హిందీ వెర్షన్ దే పైచేయి. భాషల వారీగా నెట్ కలెక్షన్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
హిందీ: ₹627 కోట్లు
కన్నడ: ₹67.20 కోట్లు
తెలుగు: ₹52.40 కోట్లు
తమిళం: ₹38.05 కోట్లు
మలయాళం: ₹36.65 కోట్లు
దేశవ్యాప్తంగా 13 రోజుల్లో ఈ సినిమాకు మొత్తం 3,05,513 షోలు ప్రదర్శితమయ్యాయని రిపోర్ట్ తెలిపింది.
‘రామాయణం’ సినిమా కథేంటి?
‘రామాయణం’ చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్ నటించగా, సీతగా సాయి పల్లవి కనిపించింది. 14 ఏళ్ల అరణ్యవాసానికి వెళ్లిన రామ, సీతల జీవితంలో జరిగే సంఘటనలే ఈ సినిమా కథలో ప్రధాన భాగం. లంకాధిపతి రావణుడిగా యష్ అద్భుతంగా నటించాడు. సీతను రావణుడు అపహరించిన తర్వాత ధర్మం, అధర్మం మధ్య జరిగే మహా సంగ్రామం వైపు కథ మలుపు తిరుగుతుంది. భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాల ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది.
ఈ చిత్రంలో రవి దూబే, ఆదినాథ్ కొఠారే, ఇందిరా కృష్ణన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, అరుణ్ గోవిల్, వివేక్ ఒబెరాయ్, షీబా చద్దా, లారా దత్తా, కునాల్ కపూర్ తదితరులు నటించారు.
రెండో భాగం విడుదల ఎప్పుడు?
ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, ఎనిమిది ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకున్న ప్రొడక్షన్ అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కంపెనీ DNEG సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. యష్ కు చెందిన మాన్ స్టర్ మైండ్ సంస్థ కూడా నిర్మాణంలో భాగస్వామిగా ఉంది. ‘రామాయణం’ను రెండు భాగాల ఇతిహాసంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రెండో భాగం 2028 దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.