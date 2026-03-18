రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమాను మిస్ అయిన ముగ్గరు స్టార్ హీరోలు ఎవరో తెలుసా? కారణం ఏంటి?
రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా కోసం మెగా అభిమానులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో చరణ్ సాలిడ్ హిట్ కొడతాడని నమ్మకంతో ఉన్నారు. అయితే ఈమూవీని చరణ్ కంటే ముదు ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు మిస్ అయ్యారని మీకు తెలుసా?
ముగ్గురు హీరోలు మిస్అయిన కథ..
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏ హీర్ అయినా.. అన్ని సినిమాలు చేయాలి అని లేదు.. కొన్ని కారణాల వల్ల వదులుకున్న సినిమాలు వేరే హీరోల దగ్గరకు వెళ్లి హిట్ అయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్క సినిమాను పలువురు స్టార్ హీరోలు రిజెక్ట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా లేకపోలేదు.
అలా ముగ్గరు స్టార్ హీరోలు మిస్ అయిన కథతో రామ్ చరణ్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఆ సినిమానే పెద్ది. ఇందులో నిజం ఎంతో తెలియదు కానీ.. ఈసినిమాను స్టార్ హీరోలు ఎందుకు వద్దనుకున్నారు? చరణ్ ఏ నమ్మకంతో ఈ సినిమా చేస్తున్నాడు అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇంతకీ ఈ సినిమా వద్దనుకున్న ముగ్గరు ఎవరు?
పెద్ది కథ ఫస్ట్ ఎవరికి వినిపించారంటే?
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, రామ్ చరణ్కు ముందే పెద్ది కథను బుచ్చిబాబు ముగ్గురు స్టార్ హీరోలకు వినిపించినట్లు సమాచారం. ఫస్ట్ ఈ కథతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లాడట తారక్.. ఆయనకు కథ చెప్పగా.. ఈసినిమా, పాత్రలు, కథలో ఉన్న వేరియేషన్స్ ఆయనకు నచ్చినప్పటికీ, అప్పటికే పెద్ద ప్రాజెక్టులకు కమిట్ అవ్వడంతో.. ఈ సినిమాను తారక్ వదిలేసుకున్నారట. లేకుంటే ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమాను చేసేవాడు.. అని అంటున్నారు. పెద్ది లుక్ లో తారక్ ఎలా ఉండేవాడో?
పెద్దిని రిజెక్ట్ చేసిన మరో ఇద్దరు హీరోలు..?
తర్వాత ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించాడట బుచ్చిబాబు. ఆయన కూడా అప్పటికే పుష్ప బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను పెద్దగా పట్టించుకోలేదని తెలుస్తోంది. అందులోనే పాన్ఇండియా స్థాయిలో పెద్ద సినిమాలు చేయాలని ప్లాన్ లో ఉన్న చరణ్ ఈ సినిమాపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేకపోయాడు.
అల్లు అర్జున్ కాదనడంతో.. తమిళ హీరోలను కూడా ట్రై చేశాడు బుచ్చిబాబు.. స్టార్ హీరో సూర్యకు కూడా ఈ కథ చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే సూర్య ఈ కథలో కొన్ని మార్పులు సూచించడంతో, బుచ్చిబాబు ఆ మార్పులను అంగీకరించకుండా ఆయనను పక్కన పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
సుకుమార్ సహాయంతో..
ఆ తరువాత దర్శకుడు సుకుమార్ సహాయంతో ఈ కథను రామ్ చరణ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు. కథ విన్న రామ్ చరణ్తో పాటు చిరంజీవికి కూడా ఈ కథ బాగా నచ్చడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్కు అంగీకారం తెలిపారు. సుకుమార్పై ఉన్న నమ్మకంతో పాటు బుచ్చిబాబు ప్రతిభపై విశ్వాసంతో రామ్ చరణ్ ఈ సినిమాను ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం.ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్పై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. రామ్ చరణ్ నమ్మకాన్ని బుచ్చిబాబు అండ్ టీమ్ నిలబెడతారా లేదా అన్నది సినిమా విడుదలైన తరువాతే తెలియనుంది.
ఒక్క సినిమాతో సత్తా చాటిన దర్శకుడు..
ఒక సినిమా విజయవంతం కావడం పూర్తిగా దర్శకుడి దృష్టి, ఆలోచన అండ్ టీమ్ను ఎలా వినియోగించుకుంటాడనే విషయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దర్శకుడు తన టీమ్ను సరిగ్గా ఉపయోగిస్తేనే మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు తన మొదటి చిత్రం ‘ఉప్పెన’తో భారీ విజయాన్ని సాధించి ఒక్కసారిగా టాప్ దర్శకుల జాబితాలో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు.‘ఉప్పెన’ అందించిన సక్సెస్తో బుచ్చిబాబు పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఆయన ‘పెద్ది’ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈసినిమాత ఎన్నిరికార్డులు కొల్ల గొడతాడో చూడాలి.