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- RC17: సుకుమార్ మూవీలో నెగిటివ్ షేడ్స్ లో రామ్ చరణ్ రోల్.. ఇది మామూలు ట్విస్ట్ కాదుగా..
RC17: సుకుమార్ మూవీలో నెగిటివ్ షేడ్స్ లో రామ్ చరణ్ రోల్.. ఇది మామూలు ట్విస్ట్ కాదుగా..
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమాలో ఆయన నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. డిసెంబర్ 2026లో షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
మరోసారి కలుస్తున్న రామ్ చరణ్, సుకుమార్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు సుకుమార్ మరోసారి కలిసి సినిమా చేయబోతున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇటీవలే అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్ర రెగ్యులర్ షూటింగ్ 2026 డిసెంబర్లో ప్రారంభం కానుంది. ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి.
నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో రామ్ చరణ్?
ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపించనున్నారనే ప్రచారం తాజాగా తెరపైకి వచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఆయన పోషించిన పాత్రలకు భిన్నంగా ఈ క్యారెక్టర్ ఉండబోతున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. రామ్ చరణ్లోని కొత్త కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలని సుకుమార్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ప్రేక్షకులు చూడని విధంగా ఆయన పాత్రను తీర్చిదిద్దుతున్నారనే వార్తలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. అయితే ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ నిజంగానే నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటిస్తున్నారా అనే విషయంపై చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
రంగస్థలం కాంబినేషన్పై భారీ అంచనాలు
గతంలో రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘రంగస్థలం’ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఆ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇప్పుడు మరోసారి వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేస్తుండటంతో కొత్త సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈసారి రామ్ చరణ్ను సరికొత్త పాత్రలో చూపించేందుకు సుకుమార్ ప్రయత్నిస్తున్నారనే ప్రచారం కూడా సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అయితే కథ, పాత్రల స్వరూపానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు.
హీరోయిన్ ఎంపికపై కొనసాగుతున్న కసరత్తు
ఈ సినిమాకు సంబంధించి హీరోయిన్ ఎంపిక ఇంకా పూర్తికాలేదు. కథానాయికను చిత్రబృందం ఖరారు చేయాల్సి ఉంది. నటీనటులు, కథాంశానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు రాబోయే వారాల్లో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 2026లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్పై ఆసక్తి నెలకొంది. రామ్ చరణ్ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపించనున్నారనే ప్రచారంపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.