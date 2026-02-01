- Home
రాంచరణ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తాను ఉపాసనని ప్రేమించడానికి గల కారణాన్ని వివరించారు. ఉపాసనకు నందమూరి ఫ్యామిలీతో కూడా కనెక్షన్ ఉంది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
ట్విన్స్ కి జన్మనిచ్చిన ఉపాసన
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్, ఉపాసన దంపతులు మరోసారి తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. ఈసారి కొణిదెల ఫ్యామిలిలో డబుల్ ధమాకా అనే చెప్పాలి. ఉపాసన ట్విన్స్ కి జన్మనిచ్చింది. కవల పిల్లలుగా ఒక పాప, ఒక బాబు జన్మించారు. దీనితో మెగా అభిమానుల్లో సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. రాంచరణ్, ఉపాసన సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారారు. వారి గురించిన విశేషాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
రాంచరణ్, ఉపాసన లవ్ స్టోరీ
రాంచరణ్, ఉపాసన 2012లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వీరిది లవ్ అండ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అనే చెప్పాలి. నందమూరి బాలకృష్ణ అన్ స్టాపబుల్ షోలో రాంచరణ్.. ఉపాసనతో తన లవ్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడారు. కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఉపాసనతో పరిచయం ఏర్పడింది అని చరణ్ బాలయ్యకి తెలిపారు. మొదట్లో మా మధ్య ఎప్పుడూ గొడవలు జరిగేవి.
నందమూరి ఫ్యామిలీతో ఉన్న కనెక్షన్
కానీ కొంత కాలం తర్వాత ఏమైందో తెలియదు. ఉపాసనకు పడిపోయా. బహుశా ఆమె మంచి గుణం వల్ల ప్రేమలో పడ్డానేమో అని రాంచరణ్ తెలిపారు. ఉపాసనకు కూడా నాపై ఇష్టం ఉండేది కానీ నేను ప్రపోజ్ చేసే వరకు బయటపడలేదు. ఈ క్రమంలో బాలకృష్ణ ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని రివీల్ చేశారు. ఉపాసన, తన కుమార్తె బ్రాహ్మిణి ఇద్దరూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని తెలిపారు. రాంచరణ్ స్పందిస్తూ అవును నాకు తెలుసు సార్.. వాళ్లిద్దరూ ఎప్పుడూ మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు అని అన్నారు.
వేల కోట్లకు వారసురాలు
మీరిద్దరూ చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు. ఇలాగే కొనసాగండి. గాడ్ బ్లెస్ యు బోత్ అని బాలయ్య ఆశీర్వదించారు. ఉపాసన అపోలో హాస్పిటల్స్ ఫౌండర్ ప్రతాప్ రెడ్డి మనవరాలు. వేల కోట్లకు వారసురాలు. సినిమా రంగం ఆమెకి కొత్త. ఇండస్ట్రీలో హీరోగా కొనసాగుతున్న రాంచరణ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఉపాసనకు సినీ రంగం కొత్తగా అనిపించిందట.
ప్రారంభంలో జలసీ ఉండేది
రాంచరణ్ హీరోయిన్లతో నటిస్తున్నప్పుడు, డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రారంభంలో జలసీగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అని.. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ గురించి అర్థం చేసుకున్నాను అని ఉపాసన పేర్కొన్నారు. రాంచరణ్ కి తన కో స్టార్స్ తో చాలా మంచి రిలేషన్ ఉంది. అది చూడడానికి చాలా బావుంది. ఇండస్ట్రీ గురించి పైకి నెగిటివ్ గా మాట్లాడేది మాత్రమే అందరికీ కనిపిస్తుంది. కానీ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అని ఉపాసన తెలిపారు.