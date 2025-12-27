- Home
- Entertainment
- Ram Charan: రాంచరణ్, నాగ చైతన్య మధ్య తేడా అదే.. అందుకే అంత పెద్ద డిజాస్టర్, ఇద్దరి మధ్య మతిపోగొట్టే పోలిక
Ram Charan: రాంచరణ్, నాగ చైతన్య మధ్య తేడా అదే.. అందుకే అంత పెద్ద డిజాస్టర్, ఇద్దరి మధ్య మతిపోగొట్టే పోలిక
టాలీవుడ్ లో ఎన్నో వైవిధ్యమైన ప్రేమకథా చిత్రాలు వచ్చాయి. రాంచరణ్, నాగ చైతన్య కూడా ప్రేమ కథా చిత్రాలు చేశారు. రాంచరణ్, చైతుతో పాటు మరికొందరు హీరోలు నటించిన ప్రేమ కథా చిత్రాలు, వాటి మధ్య తేడాలని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ లో నాలుగు వైవిధ్యమైన ప్రేమ కథా చిత్రాలు
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. రాంచరణ్ నుంచి తదుపరి రాబోతున్న చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. మరోవైపు అక్కినేని నాగ చైతన్య వృషకర్మ అనే అడ్వెంచర్ మూవీ చేస్తున్నారు. విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ ఇద్దరు హీరోలు బలమైన బ్యాగ్రౌండ్ ఉన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు. వీరిద్దరూ గతంలో ప్రేమకథా చిత్రాల్లో నటించారు. వీరితో పాటు విజయ్ దేవరకొండ, సుమంత్ కూడా లవ్ స్టోరీ చిత్రాలు చేశారు. అయితే ఈ నలుగురు చేసిన ప్రేమ కథా చిత్రాలు టాలీవుడ్ లో వైవిధ్యంగా నిలిచాయి. ఒక సినిమాకి మరో చిత్రానికి ఏమాత్రం పోలిక ఉండదు. ఇంతకీ ఆ సినిమాలు ఏంటంటే ఆరెంజ్, ఏ మాయ చేసావె, అర్జున్ రెడ్డి, గోదావరి. ఈ నాలుగు సినిమాల ప్రేమ కథల్లో ఉండే తేడాని కీర్తి గుడిమెళ్ల అనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయన్సర్ చక్కగా వివరించారు. ఆమె ఒక్కో సినిమా గురించి ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అర్జున్ రెడ్డి
ఈ చిత్రంలో అర్జున్ ది డిస్ ఆర్గనైజ్డ్ అటాచ్మెంట్. ఇందులో విపరీతమైన ప్రేమ, విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది. అతడి ప్రేమ చాలా డీప్ గా ఉంటుంది. కానీ స్టెబిలిటీ ఉండదు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. యువతని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
గోదావరి
ఈ చిత్రంలో శ్రీరామ్, సీత లది సెక్యూర్ అటాచ్మెంట్. వారి ప్రేమలో కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఉండదు. భయం కూడా ఉండదు. ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం ఉంటుంది. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
ఏ మాయ చేసావె
ఈ చిత్రంలో కార్తీక్ ది ఆరాటంతో కూడిన అటాచ్మెంట్. జెస్సీని డీప్ గా లవ్ చేస్తాడు. కానీ ఆమె ఎక్కడ దూరం అవుతోందో అని భయపడుతూ ఉంటాడు. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ నాగ చైతన్యకి ఫస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
ఆరెంజ్
ఈ చిత్రంలో రామ్ ది అవాయిడెంట్ అటాచ్మెంట్. ప్రేమలో ఉంటాడు కానీ ఎమోషనల్ గా దగ్గర కాడు. ప్రేమని నమ్ముతాడు కానీ ఆ ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుంది అంటే నమ్మడు. బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అయింది.
సైకాలజీ పరంగా చూస్తే ప్రతీ లవ్ ఒక ప్యాట్రన్ లో ఉంటుంది. ఈ అటాచ్మెంట్ స్టైల్స్ అర్థం కాక చాలా మంది ప్రేమలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు అని కీర్తి గుడిమెళ్ల తెలిపారు.