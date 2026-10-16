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- రజనీకాంత్ vs విజయ్ దళపతి.. ఫస్ట్ డే 100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ వచ్చిన సినిమాలు ఎవరివి ఎక్కువ?
రజనీకాంత్ vs విజయ్ దళపతి.. ఫస్ట్ డే 100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ వచ్చిన సినిమాలు ఎవరివి ఎక్కువ?
Rajinikanth vs Vijay: కోలీవుడ్ సినిమాలో మొదటి రోజే 100 కోట్ల వసూళ్లు రాబట్టడం అంటే అది రజనీకాంత్, విజయ్లకే సాధ్యం. అయితే, వీళ్లిద్దరిలో ఫస్ట్ డే 100 కోట్ల క్లబ్లో ఎక్కువ సినిమాలు ఎవరివి ఉన్నాయో తెలుసా?
జైలర్ 2 సినిమాకు భారీ రెస్పాన్స్..
కోలీవుడ్ సినిమాలో రజనీకాంత్ తిరుగులేని సూపర్ స్టార్. ఆయనకు 75 ఏళ్లు వచ్చినా ఇప్పటికీ ఎంతో యాక్టివ్గా సినిమాలు చేస్తున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్షన్లో రజనీ నటించిన 'జైలర్ 2' నిన్న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమాకు ఫ్యాన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. రివ్యూలు కూడా పాజిటివ్గా రావడంతో చిత్రబృందం ఫుల్ ఖుషీగా ఉంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ లెక్కలు బయటికొచ్చాయి.
100 కోట్లు దాటిన జైలర్ 2 కలెక్షన్స్
జైలర్ 2 సినిమా మొదటి రోజే 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇండియాలో 75 కోట్లు, ఓవర్సీస్లో 50 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. ఈ ఏడాది రిలీజైన తమిళ సినిమాల్లో ఫస్ట్ డే హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన సినిమాగా జైలర్ 2 రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. జైలర్ పార్ట్ 1 మొదటి రోజు 96 కోట్లు రాబట్టి తృటిలో 100 కోట్ల మార్క్ను మిస్ అయింది. ఆ లోటును జైలర్ 2 తీర్చేసింది. నిన్న ఒక్కరోజే ఈ మూవీ 125 కోట్లు కొల్లగొట్టింది.
100 ఓపెనింగ్స్ సాధించిన రజినీకాంత్ సినిమాలు
జైలర్ 2 కంటే ముందు రజనీకాంత్ రెండు సినిమాలతో ఫస్ట్ డే 100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్నారు. అందులో మొదటిది 2018లో వచ్చిన '2.0'. శంకర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ మూవీ తొలిరోజే 115 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆ తర్వాత 7 ఏళ్ల పాటు రజనీకి 100 కోట్ల ఓపెనింగ్ రాలేదు. కానీ, గతేడాది వచ్చిన 'కూలీ' సినిమా మొదటి రోజే వరల్డ్ వైడ్గా 150 కోట్లకు పైగా రాబట్టి రికార్డ్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు జైలర్ 2 కూడా చేరడంతో, రజనీ ఖాతాలో మొత్తం మూడు 100 కోట్ల ఓపెనింగ్ సినిమాలు ఉన్నాయి.
విజయ్ కెరీర్ లో 100 కోట్ల సినిమాలెన్ని..
టాప్ హీరోగా ఉన్న విజయ్, ప్రస్తుతం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడే ఆయన ప్రజాసేవ కోసం సినిమాలకు దూరమయ్యారు. ఆయన నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఫస్ట్ డే 100 కోట్లు దాటాయి. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'లియో' తొలిరోజే 149 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన 'గోట్' (GOAT) సినిమా 126.32 కోట్లు రాబట్టింది. మొత్తంగా విజయ్ కెరీర్లో రెండు 100 కోట్ల ఓపెనింగ్ సినిమాలు ఉన్నాయి.
గతేడాది వరకు రజనీకాంత్, విజయ్ ఇద్దరూ చెరో రెండు 100 కోట్ల ఓపెనింగ్ సినిమాలతో ఈక్వల్గా ఉన్నారు. కానీ, ఈ ఏడాది విజయ్ను రజనీ దాటేశారు. జైలర్ 2 మొదటి రోజే 125 కోట్లు రాబట్టడంతో, రజనీ 100 కోట్ల ఓపెనింగ్ సినిమాల సంఖ్య 3కి చేరింది. ఎప్పటికీ తానే సూపర్ స్టార్ అని రజనీకాంత్ మరోసారి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. ఈ మాస్ రికార్డ్ను రజనీ ఫ్యాన్స్ గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు.