KH vs RK: కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ కలిసి ఓ సినిమా చేయబోతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ మూవీ ప్రకటన వచ్చింది. అయితే ఇందులో హీరో ఎవరనేది అసలు సమస్యగా మారింది.
47ఏళ్ల తర్వాత కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ రీయూనియన్
లోక నాయకుడు కమల్ హాసన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కలిసి కెరీర్ ప్రారంభంలో నటించారు. ఆ తర్వాత వరుసగా సినిమాలు చేసిన వీరిద్దరి మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకున్నారు. అది లాంగ్ బ్రేక్ అయ్యింది. ఏకంగా 47 ఏళ్ల బ్రేక్ కావడం విశేషం. ఇన్నాళ్లకి మళ్లీ ఈ ఇద్దరు కలిసి నటిస్తున్నారు. ఆ మధ్యలో ఈ మూవీని ప్రకటించారు. ఇప్పుడు సినిమాని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ఓ వీడియోని విడుదల చేశారు. ఇప్పుడిది వైరల్ అవుతుంది. ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది.
కమల్ హాసన్ వర్సెస్ రజనీకాంత్
కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ హీరోలుగా రూపొందే ఈ మూవీకే `కేహెచ్ వర్సెస్ రజనీకాంత్` అనే వర్కింగ్ టైటిల్ పెట్టారు. ఇందులో ఇద్దరు హీరోల పాత్రలను, లుక్స్ ని పరిచయం చేశారు. రెట్రో లుక్లో అదిరిపోయారు. మళ్లీ పాత రోజులను గుర్తు చేశారు. బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్, జాకెట్ ధరించారు, స్టయిలీష్ గ్లాసెస్, బ్రాండెడ్ వాచ్ ధరించారు. స్టయిల్గా నడుచుకుంటూ వచ్చారు. అదరగొట్టారు.
నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ కన్ఫ్యూజన్
ప్రారంభంలో దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ ఆఫీస్లో ఆలోచిస్తున్నారు. ముందు ఎవరిని కలవాలని అనుకుంటున్నారు. అంతలోనే అనురుథ్ వచ్చి ఒక వేలు పట్టుకోమన్నారు, ఏ సాంగ్ కంపోజ్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇద్దరు హీరోలు రెడీ అవుతున్నారు. నెల్సన్ వారి రూమ్లోకి వెళ్లి వారికి కాస్ట్యూమ్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు. కమల్ ధరించింది, రజనీ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. రజనీ ధరించింది కమల్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. షూస్ నుంచి గ్లాసెస్ వరకు ఇద్దరూ ఇదే ఫాలో అయ్యారు. ఇద్దరూ బద్ద శత్రువులుగా కలరింగ్ ఇచ్చారు. ఇద్దరు స్టయిల్గా స్వాగ్తో నడుచుకుంటూ వచ్చారు. గ్యారేజీ నుంచి బయటకు వచ్చారు. అందులో చాలా మంది అమ్మాయిలు కార్లని క్లీన్ చేస్తున్నారు.
ఇద్దరు ఫ్రెండ్సేనా?
చూపు తిప్పుకోకుండా కార్ల గ్యారేజీ నుంచి బయటకు వచ్చారు. తమ కారు వద్దకు నువ్వా నేనా అనేలా వచ్చిన వీరిద్దరు ఒకే కారులో కూర్చోవడం విశేషం. రజనీకాంత్ కీస్ తనదైన స్టయిల్లో విసిరేయగా, కమల్ అందుకొని డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చున్నారు. ఇద్దరు ఈగోల విషయంలో తగ్గేదెలే అనిపించారు.
కేహెచ్ వర్సెస్ రజనీకాంత్ మూవీలో హీరో ఎవరు?
అనంతరం వీరిద్దరి వెనకాల సీట్లో నెల్సన్, అనురుధ్ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో హీరో ఎవరనే టాపిక్ వచ్చింది. హీరో ఎవరని కమల్ హాసన్, అనంతరం హీరో ఎవరనే రజనీకాంత్ ప్రశ్నించారు. ఆ ఫైరింగ్తో కమల్ కార్ స్టార్ట్ చేసి దూసుకుపోయారు. ఇందులో హీరో ఎవరనేది సస్పెన్స్ లో పెట్టారు. ఈ వీడియో మాత్రం ఫన్నీగా, స్టయిలీష్గా, అదిరిపోయేలా ఉంది. ఇందులో హీరో విలన్ పాత్రలు పోషిస్తున్నారా? లేదంటే ఇద్దరు హీరోలుగానే కనిపిస్తారనేది సస్పెన్స్ గా మారింది.
గ్యాంగ్ స్టర్ నేపథ్యంలో సాగే కథా?
మొత్తంగా గ్యారేజీ బ్యాక్ డ్రాప్లో సాగే కథ అని, రెట్రో స్టయిల్లో ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ఈ ఇద్దరు చిన్నపాటి గ్యాంగ్ స్టర్స్ గా కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇద్దరు స్నేహితులే కానీ, ఇద్దరికీ పడదని వీరు విడుదల చేసిన వీడియోని బట్టి అర్థమవుతుంది.
కమల్, రజనీ సినిమా టీమ్ ఇదే
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ హీరోలుగా నటించే ఈ చిత్రానికి నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించగా, అనిరుథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ పతాకంపై ఇన్బన్ ఉదయనిధి నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరింత సమాచారం అందించనున్నట్టు టీమ్ తెలిపింది.
కమల్, రజనీ కలిసి నటించిన చిత్రాలు
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి `అపూర్వరాగంగల్`తో మొదటిసారి నటించారు. ఆ తర్వాత `అంతులేని కథ`, `మూండ్రు ముడిచు`, `అవంగల్`, `పథినారు వయథినిలే`, `ఆడుపులి అట్టం`, `వయసు పిలిచింది`, `తప్పు తలంగల్` ఇలా దాదాపు 21 చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. కలిసి హీరోలుగా, విలన్లుగా మెప్పించారు. అయితే పారితోషికం విషయంలో తమకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి సొంతంగా సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. మళ్లీ కలిసి నటించలేదు. కానీ ఇద్దరు లెజెండ్స్ గా ఎదగడం విశేషం.