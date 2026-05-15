Jailer 2 Accident: జైలర్ 2 సెట్లో ఘోర ప్రమాదం.. యువకుడు బలి.. అసలేం జరిగింది?
'సూపర్ స్టార్' రజినీకాంత్ నటిస్తున్న 'జైలర్ 2' సినిమా షూటింగ్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే?
భారీ బడ్జెట్తో 'జైలర్ 2'
2023లో డైరెక్టర్ నెల్సన్ దర్శకత్వంలో 'సూపర్ స్టార్' రజినీకాంత్, మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ నటించిన 'జైలర్' సినిమా వచ్చింది. ఈ సినిమా సుమారు 600 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూలు చేసి పెద్ద రికార్డు సృష్టించింది. మొదటి భాగం భారీ విజయం సాధించడంతో, ఇప్పుడు 'జైలర్ 2' సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
అదే సన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణంలో, నెల్సన్ దర్శకత్వంలో 'జైలర్ 2' చాలా గ్రాండ్గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ రెండో భాగంలో రజినీకాంత్తో పాటు ఎస్.జె. సూర్య, బాలీవుడ్ నటి విద్యా బాలన్, బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి కూడా నటిస్తున్నారని సమాచారం.
జైలర్ 2 షూటింగ్లో ప్రమాదం
'జైలర్ 2' సినిమా షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయింది. కొన్ని ప్యాచ్ వర్క్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ చెన్నైలోని ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లో ఉన్న పనయూర్ ఆదిత్యరామ్ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతోంది. అక్కడ ఇల్లులా వేసిన సెట్లో సిబ్బంది ఫ్యాన్లు బిగించే పనిలో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఊహించని విధంగా కరెంట్ షాక్ తగలడంతో సేలం జిల్లాకు చెందిన కార్తికేయన్ (28) అనే యువకుడు అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. ఈ ఘటనతో షూటింగ్ స్పాట్లో విషాదం నెలకొంది.
ఈ విషయం తెలియగానే కానత్తూర్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. కార్తికేయన్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కరెంట్ లీకేజీ వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. షూటింగ్ స్పాట్లో సరైన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేదా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 'జైలర్ 2' షూటింగ్ ఇప్పటికే చెన్నై, గోవా, కేరళలో పూర్తయినప్పటికీ, కొన్ని అదనపు సన్నివేశాల (ప్యాచ్వర్క్) కోసం గత 15 రోజులుగా ఈ సెట్లో పనులు జరుగుతున్నప్పుడు ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.