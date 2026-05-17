- Cannes 2026: గ్రీన్ గౌన్లో అదరగొట్టిన అదితి రావు హైదరి.. రాయల్ లుక్తో అప్సరసలా, వైరల్ ఫొటోస్
2026 కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అదితి రావు హైదరి తన రాయల్ గ్రీన్ గౌన్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పాతకాలపు రాజసం, ఆధునిక గ్లామర్ను మిక్స్ చేసి రెడ్ కార్పెట్పై నడిచిన ఆమె.. ఈ ఈవెంట్లో అందరూ మాట్లాడుకునే ఇండియన్ స్టార్స్లో ఒకరిగా నిలిచింది.
2026 కేన్స్ ఫెస్టివల్లో అదితి రావు హైదరి తన ఫ్యాషన్తో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేసింది. ఆమె ధరించిన ఎమరాల్డ్-గ్రీన్ గౌన్ డ్రామా, సోఫిస్టికేషన్ను చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసింది. ఈ గౌన్కు ఒక భుజాన్ని హైలైట్ చేసేలా అసిమెట్రికల్ నెక్లైన్ ఉంది. ఇది ఆమె సిల్హౌట్కు ఒక ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇచ్చింది. ఛాతీ భాగంలో చేతితో చేసిన పూల కళలాంటి డిజైన్ ఉంది. ఇది గౌన్కు కౌచర్ లుక్ను ఇచ్చింది. నడుము చుట్టూ ఉన్న సాఫ్ట్ ప్లీట్స్ ఆమె ఫిగర్ను మరింత అందంగా చూపించాయి. చిన్న కట్-అవుట్ ఈ డ్రెస్కు మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చింది. థై-హై స్లిట్ వల్ల గౌన్కు మంచి ఫ్లో వచ్చింది. దీంతో ఆమె గ్లామరస్గా, ఎఫర్ట్లెస్గా కనిపించింది. భుజానికి అటాచ్ చేసిన కేప్ డీటెయిల్ ఈ డ్రెస్కు రాయల్ లుక్ను తెచ్చిపెట్టింది. దీంతో ఆమె ఏదో ఫ్యాషన్ ఫాంటసీ నుంచి వచ్చినట్టు కనిపించింది.
అందరి ఫోకస్ గౌన్పైనే
సిద్ధార్థ్ తో వివాహం
అదితి రావు హైదరి భారతీయ సినిమాలో అత్యంత ఇష్టపడే నటీమణులలో ఒకరిగా కొనసాగుతోంది. ఆమె తన గ్రేస్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనకు ప్రసిద్ధి. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం సినిమాల్లో పనిచేసింది. ఆమె మలయాళ చిత్రం 'ప్రజాపతి'తో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత 'ఢిల్లీ-6', 'యే సాలీ జిందగీ' వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. గత కొన్నేళ్లుగా 'చెక్క చివంత వానం', 'సూఫియుం సుజాతయుం', ప్రశంసలు పొందిన 'హీరామండి' సిరీస్లో తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. చాలా ఏళ్ల డేటింగ్ తర్వాత 2024లో నటుడు సిద్ధార్థ్ను వివాహం చేసుకుంది. 'మహా సముద్రం' సినిమా సెట్లో వీరిద్దరూ దగ్గరయ్యారని చెబుతారు. అప్పటి నుంచి ఈ జంట ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ కపుల్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది.