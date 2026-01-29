రజినీ ప్రతి స్టైల్ వెనుక ఇంత కష్టమా? ఆయన పుస్తకంలోని రహస్యాలు!
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ తన ఆత్మకథను స్వయంగా రాస్తున్నారు. కండక్టర్ జీవితం నుంచి సినిమా రహస్యాలు, చెప్పని భావోద్వేగ క్షణాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం వరకు అన్నింటినీ ఈ పుస్తకం వెల్లడిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
బయటపడని నిజాలు చెప్పే పుస్తకం!
తమిళ సినిమాకు ప్రాణం, కోట్లాది అభిమానులకు స్ఫూర్తి అయిన సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, తన 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణాన్ని, అంతకుముందు ఎదుర్కొన్న కష్టాలను ఒకే పుస్తకంలో పొందుపరచనున్నారు. రజినీకాంత్ స్వయంగా రాస్తున్న తొలి ఆత్మకథ కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలున్నాయి.
కండక్టర్ జీవితం నుంచి కెమెరా కలల వరకు
బెంగళూరులో బస్ కండక్టర్గా పనిచేసిన కాలం రజినీ జీవితంలో కీలక మలుపు. ఆ అనుభవాలే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్, మాట తీరును తీర్చిదిద్దాయి. సినిమాపై ప్రేమ, ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా నటుడు కావాలనే కలను వదల్లేదు. చెన్నైకి వచ్చాక ఎదురైన తిరస్కరణలు, అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసిన రోజులు ఈ పుస్తకంలో ఉంటాయి.
పాత్రల సృష్టి వెనుక రహస్యాలు
రజినీకాంత్ అంటే స్టైల్, మేనరిజం, వేగం గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఆ స్టైల్స్ వాటంతట అవే రాలేదు. ప్రతి పాత్ర కోసం ఆయన చేసిన శారీరక, మానసిక కసరత్తులు, డైలాగ్ డెలివరీ, నడక, చూపుపై చేసిన పరిశోధనలు ఈ పుస్తకంలో ఉంటాయి. ఇది నటులకు, విద్యార్థులకు ఒక మాస్టర్క్లాస్లా ఉంటుందని అంచనా.
బయటకు చెప్పని భావోద్వేగ క్షణాలు
ఇంతవరకు ఏ స్టేజీపైనా, ఇంటర్వ్యూలోనూ పంచుకోని సంఘటనలు ఈ పుస్తకంలో ఉంటాయి. వైఫల్యాల్లో ఆయన అనుభవించిన ఒత్తిడి, ఒంటరితనం, కుటుంబం, అభిమానుల సపోర్ట్ గురించి రజినీ తన మాటల్లోనే రాశారు. ఇది ఒక స్టార్ కథ మాత్రమే కాదు, ఒక మనిషి పోరాట గాథ.
‘కూలీ’ షూటింగ్లో మొదలైన రచనా ప్రయాణం
దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ చెప్పిన ప్రకారం, ‘కూలీ’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే రజినీకాంత్ తన ఆత్మకథ రాయడం మొదలుపెట్టారు. రోజూ కొంత సమయం కేటాయించి రాస్తున్నారని చెప్పడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. సెట్లో పుట్టిన జ్ఞాపకాలు వెంటనే అక్షరరూపం దాల్చడం ఈ పుస్తకానికి ప్రత్యేకం.
“ప్రపంచవ్యాప్త ప్రభావం చూపే పుస్తకం” – సౌందర్య రజినీకాంత్
రజినీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య, “నాన్న రాస్తున్న ఈ ఆత్మకథ విడుదలయ్యాక ఒక గ్లోబల్ ఫినామినన్ అవుతుంది” అని చెప్పడం విశేషం. భారతదేశం దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులను ఈ పుస్తకం కలుపుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు.
ఆధ్యాత్మికత, జీవిత తత్వం, రజినీ
ఈ ఆత్మకథ కేవలం సినీ ప్రయాణం గురించే కాదు. రజినీకాంత్ ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ, హిమాలయ యాత్రలు, జీవితంపై ఆయనకున్న దృక్పథం వంటివి ముఖ్య అధ్యాయాలుగా ఉంటాయి. కీర్తి, డబ్బును దాటి జీవిత పరమార్థాన్ని ఎలా గ్రహించారో ఇందులో వివరిస్తారు.
ఈ పుస్తకం ఎందుకు అంత స్పెషల్ ?
రజినీకాంత్ గురించి చాలా పుస్తకాలు వచ్చినా, ఆయన తన అనుభవాలను స్వయంగా రాయడం ఇదే మొదటిసారి. ఇది అభిమానులకు ఒక కల, సినీ ప్రపంచానికి ఒక చారిత్రక పత్రం. విడుదలయ్యాక, ఈ పుస్తకం భారత సినీ చరిత్రలో ఒక ముఖ్య స్థానాన్ని సంపాదిస్తుంది.