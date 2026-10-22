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- Jailer 2 Movie 7 Days Collections: సరికొత్త రికార్డుల దిశగా జైలర్ 2.. రజనీకాంత్ మూవీ 7వ రోజు దుమారం
Jailer 2 Movie 7 Days Collections: సరికొత్త రికార్డుల దిశగా జైలర్ 2.. రజనీకాంత్ మూవీ 7వ రోజు దుమారం
రజనీకాంత్ తన 75ఏళ్ల వయసులోనూ బాక్సాఫీసు వద్ద ర్యాంపేజ్ ఆడుతున్నాడు. ఆయన నటించిన `జైలర్ 2` మూవీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఈ చిత్రం ఏడో రోజు కూడా అదిరిపోయే వసూళ్లని రాబట్టడం విశేషం.
బాక్సాఫీసు వద్ద తన సత్తా చాటుతున్న రజనీకాంత్
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ మరోసారి బాక్సాఫీసు వద్ద తన స్టామినా ఏంటో చూపించారు. 75ఏళ్ల వయసులోనూ బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేస్తుండటం విశేషం. ఇది ఇండియన్ సినిమాలోనే అరుదైన రికార్డుగా చెప్పొచ్చు. ఈ రేంజ్ సత్తా ఇంతకుముందు ఏ ఇండియన్ హీరో సాధించలేదు. భవిష్యత్లోనూ ఛాన్స్ కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుతం ఆయన `జైలర్ 2`తో థియేటర్లలో రచ్చ చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రం విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఏడో రోజు కూడా అదిరిపోయే వసూళ్లని రాబట్టడం విశేషం. మరి బుధవారం ఈ మూవీ ఎంత కలెక్ట్ చేసింది. ఓవరాల్గా సినిమాకి ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయనేది చూస్తే.
జైలర్ 2 ఏడో రోజు వసూళ్లు, టోటల్ కలెక్షన్లు
బుధవారం ఏడో రోజు `జైలర్ 2`కి షాకిచ్చే కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ముందు రోజుతో పోల్చితే వసూళ్లు డ్రాప్ అయ్యాయి. దాదాపు 40శాతం డ్రాప్ ఉంది. అయితే సెలవులు ముగియడంతో కలెక్షన్లు కూడా తగ్గాయి. అయినా ఊహించని విధంగా దీనికి కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. ఏడో రోజు రూ.28.15కోట్ల ఇండియా నెట్ని, రూ.33కోట్ల గ్రాస్ని రాబట్టింది. ఇక ఓవర్సీస్లో ఏడు కోట్లు వచ్చాయి. మొత్తంగా బుధవారం ఈ చిత్రానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.40కోట్లు రావడం విశేషం. ఇక సినిమా ఏడు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.582.45కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ లెక్కన గురువారంతో సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కాబోతుందని సమాచారం. ఇది సినిమా బడ్జెట్తోనే బ్రేక్ అవుతుండటం విశేషం.
తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా జైలర్ 2
`జైలర్ 2` సినిమాకి రూ.300కోట్లకుపైగా బడ్జెట్ అయ్యింది. అదే రేంజ్లో బిజినెస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏకంగా సినిమా బడ్జెట్కే బ్రేక్ ఈవెన్ కాబోతుండటం విశేషం. ఇక బిజినెస్ అంతా నిర్మాతకు లాభాలే అని చెప్పొచ్చు. కేవలం బిజినెస్తోనే కాదు.. కలెక్షన్ల పరంగా ఈ సినిమా ఏ స్థాయికి వెళ్లి ఆగుతుందో తెలియదు. వెయ్యి కోట్లని టచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. అంత వరకు వెళ్లకపోయినా రూ.800కోట్లని అయితే ఈజీగా టచ్ చేస్తుంది. అయినా థియేట్రికల్గానే వంద నుంచి రెండు వందల కోట్ల లాభాలు వస్తాయని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదే నిజమైతే తమిళంలోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించే చిత్రంగా ఇది నిలవబోతుందని చెప్పొచ్చు. ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గానూ నిలుస్తుందని చెప్పొచ్చు.
జైలర్ 2 స్టేట్ వైడ్ కలెక్షన్లు.. తెలుగులో ఎంతంటే?
ఇక ఈ సినిమా స్టేట్ వైడ్ కలెక్షన్లు చూస్తే, తమిళంలో ఏడో రోజు ఈ మూవీ రూ.10.75కోట్లు, తెలుగులో ఆరు కోట్లు, కర్నాటకలో రూ.7.25కోట్లు, దాదాపు మూడు కోట్ల వరకు నార్త్ లో రాబట్టింది. ఇక ఓవరాల్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ మూవీ సుమారు రూ.70కోట్లు చేసింది. ఇక్కడ ఇంకా ఇరవై కోట్ల వరకు రాబట్టాలి. తమిళనాడులో రూ.143.25కోట్లు, కర్నాటకలో రూ.62.40కోట్లు, కేరళాలో రూ.60.35కోట్లు, నార్త్ లో రూ.36.20కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇండియాలో దీనికి రూ.371.45కోట్లు రాగా, ఓవర్సీస్లో రూ.211కోట్లు రావడం విశేషం.