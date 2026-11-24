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- Raashi Khanna on Rajinikanth: రజనీకాంత్తో ఉంటే చిన్నపిల్లలా అయిపోతా, ‘ధర్మన్’ సెట్ రహస్యాలు చెప్పిన రాశీ ఖన్నా
Raashi Khanna on Rajinikanth: రజనీకాంత్తో ఉంటే చిన్నపిల్లలా అయిపోతా, ‘ధర్మన్’ సెట్ రహస్యాలు చెప్పిన రాశీ ఖన్నా
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్తో కలిసి ‘ధర్మన్’ సినిమాలో నటిస్తోన్న అనుభవాన్ని హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నా పంచుకున్నారు. సెట్లో రజనీకాంత్ను తాను తరుచుగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటానని ఆమె చెప్పారు.
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Image Credit : others
రజనీకాంత్తో `ధర్మన్`లో రాశీఖన్నా
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘ధర్మన్’ సినిమాలో నటి రాశీ ఖన్నా నటిస్తున్నారు. ఈ సెట్లో రజనీకాంత్తో ఉన్న అనుభవాన్ని ఆమె పంచుకున్నారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆయనతో తరుచూ మాట్లాడుతూ మంచి అనుబంధం ఏర్పరుచుకున్నానని చెప్పారు.
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Image Credit : others
రజనీని విసిగిస్తున్న రాశీఖన్నా
రజనీకాంత్ను చూసినప్పుడల్లా తనకు ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తుంటాయట. అందుకే ఆయన దగ్గరకు వెళ్లి ఏదో ఒక ప్రశ్న అడుగుతూనే ఉంటానని రాశీ ఖన్నా చెప్పారు. సరదాగా చెప్పాలంటే, తన ప్రశ్నలతో ఆయన్ని విసిగిస్తూ ఉంటానని ఆమె అన్నారు. అయినా ఆయన విసుక్కోకుండా ఓపిగ్గా సమాధానాలు చెబుతారని మెచ్చుకున్నారు.
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Image Credit : others
రజనీకాంత్తో షూటింగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న రాశీఖన్నా
రజనీకాంత్తో ఉన్నప్పుడు తనకు చిన్నపిల్లలా అనిపిస్తుందని రాశీ ఖన్నా చెప్పారు. ఆయనతో మాట్లాడటం, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తోందన్నారు. ‘ధర్మన్’ సెట్లో ఆయనతో గడిపిన సమయాన్ని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానని ఆమె తెలిపారు.
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Image Credit : others
రజనీతో వర్క్ అదృష్టంగా భావిస్తున్న రాశీఖన్నా
ఈ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్పై చూసేందుకు ఒక సాధారణ అభిమానిలా తాను కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని రాశీ చెప్పారు. రజనీకాంత్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడమే తన అదృష్టమని, ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానని అన్నారు. ఆమె కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ చిత్రంలో తెలుగు హీరో రామ్ పోతినేని విలన్గా నటిస్తుండటం విశేషం.
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