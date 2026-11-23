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- Trisha Peravai: రాజకీయాల వైపు తొలి అడుగు..? 'ఇళయ పురట్చి తలైవిగా త్రిష, పొలిటికల్ గ్రౌండ్లో కొత్త సంచలనం
Trisha Peravai: రాజకీయాల వైపు తొలి అడుగు..? 'ఇళయ పురట్చి తలైవిగా త్రిష, పొలిటికల్ గ్రౌండ్లో కొత్త సంచలనం
Trisha Peravai: హీరోల పేర్లతో అభిమాన సంఘాలు ప్రారంభించడం కామన్. కానీ, హీరోయిన్ త్రిష పేరుతో 'ఇళయ పురట్చి తలైవి' అనే బిరుదుతో కొత్త పేరవై (సంఘం) మొదలవ్వడం ఇప్పుడు తమిళనాడులో హాట్ టాపిక్గా మారింది. త్రిష రాజకీయాలవైపు తొలి అడుగు పడబోతోందా?
ఇళయ పురట్చి తలైవి త్రిష పేరవై
తమిళనాడు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో హీరోయిన్ త్రిష పేరు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. తిరునెల్వేలిని హెడ్క్వార్టర్స్గా చేసుకుని 'ఇళయ పురట్చి తలైవి త్రిష పేరవై' అనే కొత్త సంఘాన్ని నవంబర్ 23న ప్రారంభించారు. నెల్లై ప్రెస్ క్లబ్లో దీని లోగో లాంచ్, ప్రెస్ మీట్ జరిగాయి. తచ్చనల్లూర్కు చెందిన బిజినెస్మ్యాన్, త్రిష డైహార్డ్ ఫ్యాన్ రాజగోపాల్ ఈ సంస్థను స్టార్ట్ చేశారు. ఆయనే ఈ సంస్థకు కోఆర్డినేటర్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. త్రిష పేరుతో పుట్టుకొచ్చిన ఈ కొత్త సంస్థ ఇప్పుడు రాజకీయ, సోషల్ మీడియా వర్గాల్లో పెద్ద డిబేట్కే దారితీసింది.
నెల్లైలో ప్రారంభమైన త్రిష పేరవై
ఈ పేరవై లోగోలో హీరోయిన్ త్రిష ఫోటోను ఉంచారు. దాని కింద "పదవి కోసం కాదు! తమిళనాడు ప్రజల హక్కుల కోసం!!" అనే స్లోగన్ రాసి ఉంది. ఈ సంస్థ కేవలం అభిమాన సంఘంగా మిగిలిపోకుండా, ప్రజల కోసం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సామాజిక సేవలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు రాజగోపాల్ చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా తీసుకురాబోతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తిరునెల్వేలి కేంద్రంగా మొదలైనప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో ఏయే ప్రాంతాలకు దీని సేవలు విస్తరిస్తారనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.
త్రిషకు తెలుసా? ఆమె పర్మిషన్ ఇచ్చిందా?
ఈ సంఘాన్ని హీరోయిన్ త్రిష పర్మిషన్తోనే స్టార్ట్ చేశారా అనే డౌట్ అందరికీ వస్తోంది. కానీ, ఆమె పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లు లేదా ఈ సంస్థ బాధ్యతలు తీసుకున్నట్లు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అఫీషియల్ న్యూస్ లేదు. దీన్ని ప్రారంభించిన రాజగోపాల్ మాట్లాడుతూ.. ఇది నాన్-పొలిటికల్ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అని, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లాంటి నిర్ణయాలను సంస్థ అధ్యక్షులే తీసుకోవాలని చెప్పారు. కాబట్టి, త్రిష పేరుతో ఈ సంస్థ మొదలైనంత మాత్రాన దాన్ని ఆమె రాజకీయ అరంగేట్రంగా అనుకోలేం.
విజయ్ - త్రిష పేర్లు మళ్లీ ఎందుకు వినిపిస్తున్నాయి?
యాక్టర్ విజయ్ పాలిటిక్స్లో యాక్టివ్ అయినప్పటి నుంచి, పొలిటికల్ డిబేట్స్లో త్రిష పేరు కూడా తరచూ వినిపిస్తోంది. గిల్లి, తిరుప్పాచ్చి, ఆది, కురువి లాంటి సినిమాల్లో వీళ్లిద్దరూ కలిసి నటించారు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత లియో సినిమాలో కూడా జతకట్టారు. విజయ్ పబ్లిక్ ఈవెంట్స్, సిల్వర్స్టోన్ కార్ రేసింగ్ లాంటి చోట్ల త్రిష కనిపించడం, ఇద్దరూ ఒకే ప్రోగ్రామ్లో అటెండ్ అవ్వడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ క్రమంలోనే త్రిష పొలిటికల్ ఎంట్రీపై రూమర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ, ఆమె వైపు నుంచి ఇంకా ఎలాంటి కన్ఫర్మేషన్ లేదు.
విజయ్తో కలిసి పనిచేయాలని ఆసక్తి
రాజగోపాల్ చెప్పిన మరో విషయం కూడా ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది. ఫ్యూచర్లో విజయ్ పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగంతో కలిసి పనిచేస్తే, ప్రజలకు మరింత మేలు చేయొచ్చనే ఉద్దేశం ఉన్నట్లు ఆయన చెప్పారు. అదే టైమ్లో, తమ సంస్థకు ఎలాంటి రాజకీయ ఉద్దేశాలు లేవని కూడా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ పేరవై భవిష్యత్తులో ఎలా అడుగులు వేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. త్రిష రాజకీయాల్లోకి వస్తుందా, ఈ సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తుందా అనే ప్రశ్నలకు ప్రస్తుతానికి జవాబు లేదు. హీరోయిన్ నుంచి రియాక్షన్ వచ్చే వరకు, పేరవై చేసే ప్రకటనలకు, ఆమె పర్సనల్ పొలిటికల్ డెసిషన్స్కు సంబంధం లేనట్లే చూడాలి.