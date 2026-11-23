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- Dhanush Sons: నా పిల్లలు కూడా నాలాగే.. యాత్రా, లింగా గురించి ధనుష్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్
Dhanush Sons: నా పిల్లలు కూడా నాలాగే.. యాత్రా, లింగా గురించి ధనుష్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్
Dhanush Sons: ఓ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో తన కొడుకులు యాత్రా, లింగా గురించి నటుడు ధనుష్ ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. నా పిల్లలు నా లాగే సిగ్గరి వారు. వారు నాకంటే పది రెట్లు గొప్పవారు కావాలని కోరుకుంటున్నాను అని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
మనసులోని మాట బయటపెట్టిన ధనుష్..
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటుడు ధనుష్ ఇటీవల జరిగిన ఓ అవార్డు వేడుకలో తన పిల్లలు యాత్రా, లింగా గురించి మనసులోని మాటలను పంచుకున్నారు. ‘నేను సాధించిన విజయాలతో నా పిల్లలు గర్వపడాలి. భవిష్యత్తులో వాళ్లు నాకంటే గొప్ప విజయాలు సాధించి నన్ను గర్వపడేలా చేస్తారనే ఆశ ఉంది’ అని చెబుతూ ధనుష్ తన కుమారుల గురించి ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు.
దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసిన నటుడు ధనుష్, విభిన్నమైన పాత్రల ద్వారా అశేష అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఆయన నటించిన తాజా సినిమా ‘ఓ.ఎమ్’ (O.M) నవంబర్ 20, 2026న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదలైంది. దర్శకుడు రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ధనుష్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించారు.
ఈ సినిమాలో ధనుష్తో పాటు సాయి పల్లవి, మమ్ముట్టి, శ్రీలీల తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి, మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. ఇదే తరుణంలో ధనుష్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ విషయాన్ని పంచుకోవడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
నా పిల్లలు కూడా నా లాగే
ఇటీవల జరిగిన ఓ అవార్డు వేడుకలో ధనుష్ తన ఇద్దరు కొడుకులు యాత్రా, లింగాలతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పిల్లల గురించి మాట్లాడిన ఆయన, వారి స్వభావం గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు.
'నా ఇద్దరు పిల్లలు నా లాగే చాలా సిగ్గుపడే స్వభావం కలవారు. నేను ఇప్పటి వరకు సాధించిన విజయాలన్నీ ఈ ఇద్దరు పిల్లలు నా గురించి గర్వపడేలా చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే. భవిష్యత్తులో వాళ్లు కూడా నాకంటే గొప్ప విజయాలు సాధించి నన్ను గర్వపడేలా చేస్తారనే ఆశ ఉంది. అందుకే ఇప్పుడే వాళ్లను గర్వపడేలా చేయాలనుకున్నాను. అప్పుడు వాళ్ల నుంచి ఆ మాటలు నేను వినవచ్చు' అని ధనుష్ చెప్పారు.
యాత్రా, లింగా... మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాను
వేదికపైనే పిల్లలకు ప్రేమ సందేశం ఇచ్చిన ధనుష్, 'యాత్రా, లింగా, మీ ఇద్దరినీ నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. మీరు నన్ను మించి పది రెట్లు గొప్పవారు అవుతారు' అని భావోద్వేగంగా పలికారు. తన పిల్లల భవిష్యత్తుపై ధనుష్ పెట్టుకున్న అంచనాలు, వారిపై ఉన్న ప్రేమ ఈ మాటల్లో స్పష్టంగా వ్యక్తమైంది. సాధారణంగా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను పెద్దగా బయటపెట్టని ధనుష్, పిల్లల గురించి ఇంత ఆత్మీయంగా మాట్లాడటం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇక ధనుష్ నటించిన ‘ఓ.ఎమ్’ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ప్రదర్శితమవుతోంది. సాయి పల్లవి, మమ్ముట్టి, శ్రీలీల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమా ప్రదర్శన కొనసాగుతుండగా, రాబోయే రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుందనే ఆసక్తి కూడా నెలకొంది.