- Thalapathy Vijay: తండ్రిగా విజయ్ ఫెయిలయ్యాడా? కొడుకు కోసం ఏం చేశాడంటూ నిర్మాత సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Thalapathy Vijay: తండ్రిగా విజయ్ ఫెయిలయ్యాడా? కొడుకు కోసం ఏం చేశాడంటూ నిర్మాత సంచలన వ్యాఖ్యలు!
తండ్రీకొడుకులు దళపతి విజయ్, జాసన్ సంజయ్ మధ్య గ్యాప్ వచ్చిందా? తండ్రి సాయం లేకుండానే సంజయ్ ఎందుకు కష్టపడుతున్నాడు? నిర్మాత పీ.టీ. సెల్వకుమార్ చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు, వివాదాల పూర్తి వివరాలు.
తండ్రిగా విజయ్ ఫెయిలయ్యాడా?
తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ అధినేత విజయ్, నటి త్రిషను టార్గెట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న పుకార్లు ఇప్పుడు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా, విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారనే వార్తలతో పాటు త్రిష పేరును కూడా ముడిపెట్టడం వివాదాన్ని మరింత పెద్దది చేసింది.
త్రిష ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులు
వ్యక్తిగత జీవితంపై విమర్శలు
దీనిపై స్పందించిన త్రిష, ఇలాంటి గౌరవప్రదంగా లేని విమర్శలను ఎప్పటికీ అంగీకరించబోనని తన లాయర్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు. తనకు ఏ రాజకీయ పార్టీలో చేరే ఉద్దేశం లేదని, తాను ఎప్పుడూ తటస్థంగానే ఉంటానని పేర్కొన్నారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ రాజకీయ ఎదుగుదలను అడ్డుకునేందుకే, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆయన సపోర్టర్స్ ఆరోపిస్తున్నారు.
డైరెక్టర్ అవ్వాలనే ఆశతో జాసన్ సంజయ్
సెల్వకుమార్ తీవ్రంగా
“తన కొడుకును పిలిచి, ఏంటి సమస్య, ఏం సాయం కావాలి అని విజయ్ అడగాల్సింది కదా? కానీ ఆయన అలా చేయలేదు. ఒకవేళ ఆ రోజు ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ కూడా 'నా కొడుకు సొంతంగా ఎదుగుతాడులే' అని సైలెంట్గా ఉండుంటే, ఈ రోజు విజయ్ ఇంత పెద్ద స్టార్ అయ్యేవాడా? ఓ తండ్రిగా విజయ్ ఫెయిల్ అయ్యారు” అంటూ సెల్వకుమార్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.