Rajamouli: జక్కన్నకి పోటీ మొదలైందా ? ఇండియన్ సినిమాలో నంబర్ 2 డైరెక్టర్ అతడేనా.. సుకుమార్ కామెంట్స్
Director Sukumar Comments: ఇండియన్ సినిమాలో రాజమౌళి తర్వాత టాప్ డైరెక్టర్ ఎవరు అనే చర్చ మొదలైంది. దీనిపై గతంలో సుకుమార్ ఇచ్చిన సమాధానం వైరల్ గా మారింది.
ఇండియన్ సినిమాలో అగ్ర దర్శకుడిగా
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి ఇండియన్ సినిమాలో అగ్ర దర్శకుడిగా వెలుగొందుతున్నారు. బాహుబలి చిత్రంతో రాజమౌళి తెలుగు సినిమా ముఖ చిత్రాన్నే మార్చేశారు. బాహుబలి తర్వాత రాజమౌళి స్పూర్తితో మరికొందరు దర్శకులు పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్నారు. తెలుగు సినిమా స్థాయిని పెంచడం మాత్రమే కాదు ఏకంగా హాలీవుడ్ స్థాయికి తీసుకెళుతున్న ఘనత కూడా జక్కన్నకే దక్కుతుంది.
రాజమౌళి తర్వాతి స్థానం ఎవరిది?
రాజమౌళి తర్వాతి స్థానం ఇండియన్ సినిమాలో ఎవరిది అనే టాక్ వినిపిస్తోంది. దీనిపై చర్చ కూడా మొదలైంది. రాజమౌళి లాగే భారీ చిత్రాలు రూపొందించే దర్శకులు కొంత మంది ఉన్నారు. ఇండియన్ సినిమాలో భారీ చిత్రాలని ప్రారంభించింది డైరెక్టర్ శంకర్. ఇప్పుడు సుకుమార్, ప్రశాంత్ నీల్, రాజ్ కుమార్ హిరానీ, ఆదిత్య ధర్ లాంటి దర్శకులు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రాణిస్తున్నారు.
సుకుమార్ సమాధానం
సుకుమార్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ రాజమౌళి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న దర్శకుల్లో ఎవరంటే ఇష్టం అని ప్రశ్నించగా.. రాజమౌళి అని సుకుమార్ సమాధానం ఇచ్చారు. రాజమౌళి అద్భుతమైన దర్శకుడు అని నేను చెప్పినా ఆ మాటకు వాల్యూ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయన అంత పెద్ద దర్శకుడు. రాజమౌళి గారు నా గురించి ఏమైనా చెబితే అప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది అని సుక్కు అన్నారు.
సుకుమార్ సున్నితంగా తిరస్కరించారు
రాజమౌళి తర్వాత స్థానం మీదేనా అని ప్రశ్నించగా.. ఎందుకండీ అలా అంటారు. హీరో హీరోయిన్లకు 1,2,3 ప్లేస్ లు ఉన్నట్లు దర్శకులకు కూడా ఎందుకు వాటిని ఆపాదిస్తారు అని సుకుమార్ సున్నితంగా తిరస్కరించారు. కానీ రాజమౌళి కి పోటీగా అభిమానులు భావిస్తున్న దర్శకుల జాబితాలో సుకుమార్ కూడా ఉన్నారు.
ఆదిత్య ధర్ ఆ లిస్ట్ లో
రీసెంట్ గా ధురంధర్ దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ ఆ లిస్ట్ లో చేరారు. ధురంధర్ 2 అయితే బాహుబలి 2 రికార్డులని బద్దలు కొడుతోంది. ప్రశాంత్ నీల్ కేజీఎఫ్, సలార్ లాంటి హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ మూవీస్ రూపొందించారు.