Dil Raju: మున్నా సినిమా చూసి ప్రభాస్కు వెళ్లి సారీ చెప్పాను.. అప్పుడు డార్లింగ్ ఓ మాట అన్నాడు
Dil Raju: శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన 'మున్నా' సినిమా ఫలితంపై నిర్మాత దిల్ రాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభాస్ హీరోగా, వంశీ పైడిపల్లి దర్శకుడిగా పరిచయమైన ఈ సినిమా విడుదల నాటి పరిస్థితులు, ప్రభాస్తో తనకున్న అనుబంధం..
'మున్నా' ఫలితంపై దిల్ రాజు మనోగతం
దిల్ రాజు నిర్మాతగా శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్(SVC) బ్యానర్లో వచ్చిన సినిమాల్లో 'మున్నా' ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రం. యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, వంశీ పైడిపల్లిని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ 2007లో ఈ సినిమాను నిర్మించారు.
వంశీ పైడిపల్లితో అనుబంధం
దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లితో దిల్ రాజుకు కేవలం సినిమా పరంగానే కాకుండా ఒక కుటుంబ సభ్యుడి లాంటి అనుబంధం ఉంది. వంశీలోని ప్రతిభను గుర్తించి, తన బ్యానర్లో దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చారు. షూటింగ్ సమయంలో యంగ్ టీమ్ అంతా కలిసి చాలా ఉత్సాహంగా పనిచేశారని రాజు గుర్తు చేసుకున్నారు.
విడుదల రోజున ఏం జరిగింది?
మున్నా సినిమా విడుదలైన రోజున దిల్ రాజు హైదరాబాదులోని సుదర్శన్ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మొదటి భాగం అద్భుతంగా ఉందని అందరూ ప్రశంసించినప్పటికీ, సెకండ్ హాఫ్పై మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రభాస్ను కలిసినప్పుడు ఆయన కొంత నిరుత్సాహంగా ఉన్నట్లు గమనించారు. ప్రభాస్ తన ఫ్రెండ్స్, అభిమానుల నుండి వచ్చిన రిపోర్ట్స్ చూసి కొంత బాధపడ్డారని, ఆ సమయంలో ఆయనకు సారీ చెప్పానని రాజు వివరించారు.
అంచనాలు, ఫలితం
అప్పటికే వరుస విజయాలతో ఉన్న దిల్ రాజు బ్యానర్.. ప్రభాస్ క్రేజ్ వల్ల ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మున్నా సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో 'సూపర్ హిట్' కాలేకపోయినప్పటికీ, టెక్నికల్ గా, మేకింగ్ పరంగా మంచి గుర్తింపు పొందిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సినిమా ఫలితం తనను కొంత బాధించినా, ప్రభాస్తో ఉన్న స్నేహ బంధం ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్రతి సినిమా విజయం సాధించాలని..
ఒక నిర్మాతగా ప్రతి సినిమా విజయం సాధించాలని కోరుకోవడం సహజమని, అయితే కొన్నిసార్లు అంచనాలు తప్పవచ్చునని దిల్ రాజు పేర్కొన్నారు. మున్నా సినిమా నేటికీ స్టైలిష్ యాక్షన్ మూవీగా ప్రభాస్ కెరీర్ లో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది.