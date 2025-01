రాజమౌళి - మహేష్ బాబు సినిమాకు ప్రియాంక చోప్రా రెమ్యునరేషన్ ఎంత..?

రాజమౌళి - మహేష్ బాబు పాన్ వరల్డ్ సినిమా కోసం హీరోయిన్ గా ప్రియాంక చోప్రా దాదాపు కన్ ఫార్మ్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈసినిమా కోసం ఆమె తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ ఎంత..?

actress Priyanka Chopra has landed in Hyderabad report says she act in SS Rajamouli-mahesh babu movie

అంటే.. జక్కన్న సినిమా అంటే అందరికి నమ్మకం ఎక్కువ. పక్కాగా ఈసినిమా ఆమెకు ప్లాస్ అవుతుంది అన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టే ప్రియాంక రాజమౌళి - మహేష్ బాబు సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేయడం కోసం ఒకే చెప్పినట్టు సమాచారం. ఇక ప్రియాంక రెమ్యునరేషన్ కు సబంధించిన న్యూస్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో నిజం ఎంతో తెలియదు కాని.. అఫీషియల్ గా వారుమాత్రం ఏం ప్రకటించలేదు. చూడాలి మరి ఈసినిమా ఎలా ఉండబోతోందో..?

