గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా తన సహనటులతో డేటింగ్ చేసినట్లు అంగీకరించిన పాత వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో షాహిద్ కపూర్, షారుఖ్ ఖాన్ వంటి నటుల పేర్లను ఆమె ప్రస్తావించారు.
16
Image Credit : Getty
వివాదాల్లో ప్రియాంక చొప్రా
గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా ఏదో ఒక విషయంతో ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటారు. చాలా మంది నటీనటుల్లాగే ప్రియాంక కూడా కెరీర్లో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. తన రంగు, ముక్కు కారణంగా బాడీ షేమింగ్కు గురై, చివరికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు.
26
Image Credit : Getty
బాలీవుడ్కి గుడ్బై
ఇప్పుడు ఆమె బాలీవుడ్ను విడిచిపెడుతున్నారనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే, గతంలో తను చాలా మందితో డేటింగ్ చేసినట్లు అంగీకరించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. నిక్ జోనస్ను పెళ్లి చేసుకుని, సరోగసీ ద్వారా మాల్తీ మేరీ అనే కూతురికి జన్మనిచ్చిన ప్రియాంక.. భర్తతో హ్యాపీగా ఉంటోంది.
36
Image Credit : Getty
డేటింగ్ చేసిన హీరోల గురించి..
ఈ వీడియోలో ప్రియాంక, నిక్ జోనస్తో పెళ్లికి ముందు డేటింగ్ చేసిన నటుల గురించి మాట్లాడారు. మొదట షారుఖ్ ఖాన్ పేరు చెప్పిన ఆమె, ఆ తర్వాత షాహిద్ కపూర్, హర్మాన్ బవేజా వంటి చాలా మంది బాలీవుడ్ నటులతో డేటింగ్ చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు. దేశీగర్ల్ బాలీవుడ్లో చాలా మంది సూపర్ స్టార్స్తో నటించారు. షాహిద్ కపూర్, హర్మాన్ బవేజాతో ప్రియాంక పేరు ముడిపడి ఉంది. హర్మాన్ను ప్రియాంక పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని కూడా అప్పట్లో వార్తలొచ్చాయి. షాహిద్తో బ్రేకప్ తర్వాత ప్రియాంక నిక్ జోనస్తో డేటింగ్ మొదలుపెట్టారు.
46
Image Credit : Getty
ప్రియాంక చోప్రా ఏమన్నదంటే..?
ఈ వీడియోలో ప్రియాంక తన బాయ్ఫ్రెండ్స్ అందరూ మంచివాళ్లేనని, మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారని చెప్పారు. 'నేను ఎప్పుడూ నా సెట్స్లో కలిసిన సహనటులతోనే డేటింగ్ చేశాను. సంబంధాలకు నేను విలువ ఇస్తాను. నా జీవితంలోకి వచ్చిన వాళ్లతో ఎలా ఉండాలో నాకు తెలుసు. అందుకే మంచి వాళ్లతోనే డేటింగ్ చేశాను. నా డేటింగ్ అనుభవాలన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కానీ ఆ సంబంధాలు చెడుగా ముగిశాయి. నేను ఇప్పటికీ నా మాజీ బాయ్ఫ్రెండ్స్ను ఇష్టపడతాను' అని ప్రియాంక చెప్పారు.
56
Image Credit : Getty
బాలీవుడ్కి గుడ్బై?
ఇదే సమయంలో, ప్రియాంక బాలీవుడ్కు గుడ్బై చెబుతున్నారనే వార్త బాగా ప్రచారంలో ఉంది. దీనిపై మాట్లాడిన ఆమె, ప్రస్తుతం హాలీవుడ్లో బిజీగా ఉన్నానని, తన హాలీవుడ్ చిత్రం 'ది బ్లఫ్' త్వరలో విడుదల కానుందని తెలిపారు.
66
Image Credit : X
అటువంటి ఆలోచన లేదు..
బాలీవుడ్ నుంచి తప్పుకోవాలనే ఉద్దేశం తనకు ఎప్పుడూ లేదని ప్రియాంక అన్నారు. 'హిందీ సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. కానీ హాలీవుడ్లో అలా కాదు. అయినప్పటికీ, బాలీవుడ్ను విడిచిపెట్టడం నా ప్లాన్లో ఎప్పుడూ లేదు' అని ఆమె చెప్పారు. అయితే, ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో నటించే అవకాశాలను ఆమె తోసిపుచ్చారు.
