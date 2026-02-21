OTT Movies: ఒకే రోజు ఓటీటీలోకి 46 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు.. తెలుగు మూవీస్ ఇవే
OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీలోకి ఏకంగా 46 సినిమాలు, సిరీస్లు విడుదలయ్యాయి. ఆడియెన్స్ కి పండగని తీసుకొచ్చాయి. వీటిలో తెలుగు సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చిన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు
శుక్రవారం థియేటర్లలో సినిమాలే కాదు, ఓటీటీలోనూ సినిమాలు వస్తున్నాయి. ఆడియెన్స్ కి ఫుల్ మీల్స్ పెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ వారం ఓటీటీలోకి ఏకంగా 46 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు రిలీజ్ కావడం విశేషం. ఇందులో అన్ని భాషల చిత్రాలు, సిరీస్లున్నాయి. అదే సమయంలో ఐదు ఫ్లాట్ ఫామ్లో ఇన్ని సినిమాలు, సిరీస్లు రావడం విశేషం.
నెట్ ఫ్లిక్స్ లో
ఇందులో 12 సినిమాలు, సిరీస్లు విడుదలయ్యాయి. ఇందులో తెలుగు సినిమాలు లేవు. `చత్త పచ్చ` అనే మలయాళ మూవీ, హాట్ స్పాట్ 2 మచ్` అన తమిళ సినిమా, `రంబుల్`, `దివైల్డ్ రోబోట్` అనే ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్, `పావనే` అనే కొరియన్ ఫిల్మ్, `ఫైర్ బ్రేక్` అనే స్పానిష్ సినిమా, `బడక్` అనే మలేషియా సినిమా, విడుదలయ్యాయి. అాగే `ది నైట్ ఏజెంట్ 53`, `బీయింగ్ గార్డన్ రామ్సే సీజన్ 1`, `స్ట్రిప్లా`, `లవ్ లైఫ్` వంటి ఇంగ్లీష్ సిరీస్లు విడుదలయ్యాయి.
ప్రైమ్ వీడియోలో
ఇందులో `వనవీర`, `ఈషా` అనే తెలుగు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. వీటితోపాటు `హాట్ స్పాట్ 2మచ్` అనే తమిళ సినిమా, `ది చోరల్` అనే ప్రైమ్ వీడియో ఫిల్మ్ తోపాటు `మై మర్స్ వెడ్డింగ్`, `కిల్ బిల్ ది హోల్ బ్లడీ ఎఫైర్`, `28ఇయర్స్ లేటర్ ది బోన్ టెంపుల్`, `ది డెడ్ఫుల్`, `ది ఆస్ట్రోనాట్`, `ది డాగ్స్`, `56 డేస్` అనే ఇంగ్లీష్ చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. వీటితోపాటు `ట్రూ బ్యూటీ` అనే కొరియన్ సిరీస్, `హోమ్` అనే హిందీ సిరీస్ విడుదలయ్యాయి.
జియో హాట్ స్టార్లో
ఇందులో ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ సినిమాలే ఉన్నాయి. `మిడిల్ క్లాస్` అనే హిందీ ఫిల్మ్, `లక్కీది సూపర్ స్టార్` అనే తమిళ సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది. వీటితోపాటు `బ్యాటిల్ షిప్`, `నేజా 2`, `రెంటల్ ఫ్యామిలీ`, `గొబ్బీ డాల్ హౌజ్`, `మామా` అనే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు, `ఆర్మోసరుస్` సీజన్ 1, `జోయి పిక్కెట్` సీజన్ 1, 2.. `1923` సీజన్ 2, రోబో గోబో` సీజన్ 2 వంటి ఇంగ్లీష్ సిరీస్లు, అలాగే `వెయిటింగ్ ఫర్ రెయిన్` అనే కొరియన్ ఫిల్మ్ జియో హాట్ స్టార్లోకి శుక్రవారం వచ్చాయి.
ఈటీవీ విన్లో
`శ్రీ చిదంబరం` మూవీ రిలీజ్ కాగా, సన్ నెక్ట్స్ లో `అమోజ్ అలెగ్జాండర్` అనే మలయా సినిమా, `ఒండిముంనియుమ్ నల్లపండనుమ్` అనే తమిళ చిత్రం విడుదలయ్యింది. జీ 5లో `రాక్షస` సీజన్ 1` అనే కన్నడ సిరీస్, `కన్నెడీ` హిందీ సినిమా, `, `పాతిరాత్రి` అనే మలయాళ సినిమాలు వచ్చాయి. ఆడియెన్స్ కి ఫుల్ మీల్స్ ని తీసుకొచ్చాయి.