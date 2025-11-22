- Home
- వారణాసి విలన్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ లగ్జరీ హౌస్ ఇన్సైడ్ ఫోటోస్ చూశారా.. 'కుంభ' అంటే ఆ మాత్రం ఉండాల్సిందే
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు. మాలీవుడ్ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఒక అద్భుతమైన ఇంటికి యజమాని. అతని ఇంటి ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఫోటోలు చూస్తే డెకరేషన్లో అతని అభిరుచిని మీరు మెచ్చుకుంటారు.
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్
మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో 100కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, త్వరలో ప్రభాస్తో కలిసి సలార్లో నటించనున్నాడు. నటన, దర్శకత్వం, సినిమా నిర్మాణం వంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞతో ఈ కళాకారుడు అద్భుతమైన సంపదను కూడగట్టాడు.
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నికర విలువ
2023లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నికర విలువ $6.5 మిలియన్లు (సుమారు రూ. 54 కోట్లు) ఉంటుందని అంచనా. మలయాళంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో ఒకరైన సుకుమారన్, ఒక సినిమాకు రూ. 4 నుంచి 10 కోట్ల వరకు తీసుకుంటాడని సమాచారం. అతని దర్శకత్వంలో వచ్చిన తొలి చిత్రం, సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ నటించిన 'లూసిఫర్', మలయాళంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
సుకుమారన్, అతని భార్య సుప్రియా మీనన్ 2018లో పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్ను స్థాపించారు. ఇది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, కడువా వంటి ప్రముఖ చిత్రాలను నిర్మించింది. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కళ్యాణ్ సిల్క్స్, అసెట్ హోమ్స్ వంటి బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ ఒప్పందాలపై కూడా సంతకం చేశాడు.
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ రూ.17 కోట్ల విలాసవంతమైన బంగ్లా
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఇంట్లోని కామన్ హాలు గోడలు బ్రౌన్ రంగులో ఉంటాయి. అతని ఇల్లు చారిత్రక కళాఖండాలతో నిండి, రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉంటుంది. వాటిని చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే.
లివింగ్ రూమ్
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఇంట్లో నగరం కనిపించేలా పెద్ద స్లైడింగ్ కిటికీలతో ఒక అద్భుతమైన లివింగ్ రూమ్ ఉంది. గదికి ఒక వైపు తెల్లటి సోఫా ఉండగా, గోడ తెల్లటి పురాతన వస్తువులతో అలంకరించారు. పృథ్వీరాజ్ ఇంట్లో కొన్ని పుస్తకాల అరలతో తెల్లటి గోడ ఉంది. షెల్ఫ్పై చిన్న అలంకార వస్తువులు ఉంచి, గోడకు కొత్త అందాన్ని తెచ్చారు.
విశాలమైన బాల్కనీ
పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఇంట్లో అందమైన మొక్కలతో విశాలమైన బాల్కనీ ఉంది. అతని ఇంటి బాల్కనీల నుంచి నగరం కనిపిస్తుంది. ఈ నటుడు తన కుమార్తెతో సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతాడు. ఈ ఫోటో వారి స్నేహబంధాన్ని చూపిస్తుంది. ఈ నటుడికి ఫ్యామిలీ, ఫార్మల్ లివింగ్ స్పేస్ రెండూ ఉన్నాయి. అతని ఇంట్లో డైనింగ్ స్పేస్, డాబా, రెండు వంటగదులు, నాలుగు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి.
పృథ్వీరాజ్ లగ్జరీ హౌస్ పేరు ఇదే
పృథ్వీరాజ్ 'ప్రార్థన' అనే అందమైన ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. ఇంటి బయటి భాగం బాక్స్ స్టైల్లో నిర్మించారు. అతని ఇంటి ఇంటీరియర్స్ ఆధునిక రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వంటగదికి తెలుపు రంగు వేశారు. అతని ఇంటి అలంకరణ అతని అభిరుచి, అధునాతనత గురించి స్పష్టంగా చెబుతుంది.
తండ్రి జ్ఞాపకం కోసం
పృథ్వీరాజ్ తన ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద తన దివంగత తండ్రి సుకుమారన్ పెద్ద ఫోటోను ఉంచాడు. అక్కడ మీ కంటిని ఆకట్టుకునే శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహం కూడా ఉంది.
కొచ్చిలో నివాసం
రిపోర్ట్ ల ప్రకారం, పృథ్వీరాజ్, అతని కుటుంబం ప్రస్తుతం కేరళలోని కొచ్చిలో ఒక పెద్ద ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు.
వారణాసిలో విలన్
సుకుమారన్ 2022లో ముంబైలోని బాంద్రా, పాలీ హిల్లోని రుస్తోమ్జీ పరిశ్రమ్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ కోసం ఏకంగా రూ. 17 కోట్లు చెల్లించాడు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రస్తుతం ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న వారణాసిలో విలన్ గా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సుకుమారన్ కుంభ అనే పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.