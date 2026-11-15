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- Ramayana Box Office Collection: అన్స్టాపబుల్ రామాయణ.. 10వ రోజు కలెక్షన్ల సునామీ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
Ramayana Box Office Collection: అన్స్టాపబుల్ రామాయణ.. 10వ రోజు కలెక్షన్ల సునామీ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
Ramayana Box Office Collection: రణ్బీర్ కపూర్, యశ్ నటించిన రామాయణ సినిమా 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,228 కోట్లు వసూలు చేసి, పఠాన్, యానిమల్ లైఫ్టైమ్ రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ రేపుతోంది.
10 రోజుల్లోనే రూ. 1,228 కోట్ల వసూళ్లు.. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్కు కొత్త కింగ్గా రామాయణ
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విజువల్ వండర్ రామాయణ: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమా, కేవలం పది రోజుల్లోనే రూ. 1,228 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇండస్ట్రీ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ రిపోర్టు ప్రకారం, ఈ చిత్రం ఇప్పటికే షారుఖ్ ఖాన్ పఠాన్, విక్కీ కౌశల్ ఛావా, రణ్బీర్ కపూర్ గత చిత్రం యానిమల్ రికార్డులను దాటేసింది.
10వ రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ జంప్
శనివారం (10వ రోజు) రామాయణ వసూళ్లు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి. తొమ్మిదో రోజుతో పోలిస్తే 10వ రోజు కలెక్షన్లలో 51.6 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. పదో రోజు భారత్లో ఈ సినిమా రూ. 72.90 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. దీంతో ఇండియాలో మొత్తం నెట్ కలెక్షన్ రూ. 685.60 కోట్లకు, గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ. 819.50 కోట్లకు చేరుకుంది.
అంతకుముందు 9వ రోజున ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా 22,993 షోల ద్వారా రూ. 47.85 కోట్ల నెట్ సాధించింది. 9 రోజుల్లోనే రూ. 1,110.70 కోట్లు వసూలు చేసి పఠాన్ లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను దాటేసింది.
భాషల వారీగా వసూళ్ల వివరాలు
10వ రోజున కూడా హిందీ వెర్షన్ ఆధిపత్యం కొనసాగింది. హిందీలో 18,557 షోల ద్వారా రూ. 53.75 కోట్లు వచ్చాయి. కన్నడ వెర్షన్ 893 షోల ద్వారా రూ. 5.40 కోట్లు వసూలు చేసింది. మలయాళం (1,127 షోలు), తమిళం (1,290 షోలు) వెర్షన్లు చెరో రూ. 4.75 కోట్లు రాబట్టాయి. తెలుగులో 1,584 షోల ద్వారా రూ. 4.25 కోట్లు వసూలయ్యాయి. 10 రోజుల మొత్తంలో ఇండియా నెట్ కలెక్షన్ రూ. 685.60 కోట్లు కాగా, అందులో హిందీ వాటా 76.9 శాతం (రూ. 527.25 కోట్లు) ఉంది.
కన్నడ నుంచి రూ. 57.35 కోట్లు, తెలుగు నుంచి రూ. 44.90 కోట్లు, తమిళం నుంచి రూ. 29.65 కోట్లు, మలయాళం నుంచి రూ. 26.45 కోట్లు వచ్చాయి. శనివారం అన్ని భాషల్లో కలిపి 45.5 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. మలయాళంలో అత్యధికంగా 83 శాతం, తమిళంలో 62.5 శాతం, కన్నడలో 58.8 శాతం, హిందీలో 41.9 శాతం, తెలుగులో 39.1 శాతం ఆక్యుపెన్సీ కనిపించింది. హిందీ 3డీ వెర్షన్కు 53 శాతం ఆక్యుపెన్సీ లభించింది.
ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనూ రామాయణ జోరు
విదేశీ మార్కెట్లలోనూ ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. 9వ రోజు ఓవర్సీస్లో రూ. 25 కోట్లు రాబట్టగా, 10వ రోజు ఏకంగా రూ. 30 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో విదేశాల్లో మొత్తం గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 408.50 కోట్లకు చేరాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన రూ. 1,228 కోట్లలో ఇండియా వాటా 66.7 శాతం కాగా, ఓవర్సీస్ వాటా 33.3 శాతంగా ఉంది.
మొదటి రోజు నుండి 10వ రోజు వరకు కలెక్షన్ల ప్రయాణం
నవంబర్ 5న రూ. 64.85 కోట్ల నెట్తో రామాయణ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. రెండో రోజు రూ. 48.05 కోట్లు, మూడో రోజు రూ. 69.80 కోట్లు, నాలుగో రోజు రూ. 56.15 కోట్లు వచ్చాయి. ఐదో రోజు సోమవారం అత్యధికంగా రూ. 107.50 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆరో రోజు రూ. 94.10 కోట్లు, ఏడో రోజు రూ. 70.65 కోట్లు, ఎనిమిదో రోజు రూ. 53.50 కోట్లు రాబట్టింది.
ఎనిమిది రోజుల ఫస్ట్ వీక్ ముగిసేసరికి ఇండియాలో రూ. 564.60 కోట్ల నెట్ సాధించి, గ్లోబల్గా రూ. 1,000 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. రెండో శుక్రవారం (9వ రోజు) రూ. 48.10 కోట్లు (అంచనాల ప్రకారం రూ. 47.85 కోట్లు), శనివారం (10వ రోజు) రూ. 72.90 కోట్లు రాబట్టింది.
యానిమల్ రికార్డుల వేట
సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్ నటించిన యానిమల్ సినిమా 10వ రోజు కేవలం రూ. 36 కోట్ల నెట్ మాత్రమే వసూలు చేసింది. అంటే రామాయణ 10వ రోజు కలెక్షన్లు యానిమల్ కంటే రెట్టింపు కన్నా ఎక్కువ. 10 రోజుల్లో యానిమల్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ రూ. 717.30 కోట్లు కాగా, రామాయణ రూ. 1,228 కోట్లు సాధించింది.
నమిత్ మల్హోత్రా (ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్), డీఎన్ఈజీ (DNEG), యశ్ (మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్) సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్, లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే నటించారు. అరుణ్ గోవిల్, లారా దత్తా, షీబా చద్దా, శోభన, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ ఒబెరాయ్, కునాల్ కపూర్, అనుపమ్ ఖేర్, సన్నీ డియోల్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఆస్కార్ విజేతలు హన్స్ జిమ్మర్, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. అయోధ్య యువరాజుగా రాముడి తొలి జీవితం, ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల చుట్టూ ఈ మొదటి భాగం సాగుతుంది. ఈ సినిమా రెండో భాగం 2028 దీపావళికి విడుదల కానుంది.