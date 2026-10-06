418 Movie Trailer: సెన్సార్ బోర్డును వణికించినట్రైలర్.. 418 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
418 Movie Trailer: ప్రశాంత్ నీల్ శిష్యుడు కీర్తన్ నాడగౌడ డైరెక్ట్ చేసిన '418' మూవీ ట్రైలర్ వచ్చేసింది. చైత్రా ఆచార్ లీడ్ రోల్ చేసిన ఈ హారర్ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. ఈ మూవీ ఎప్పుడు థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.
భయానికి భాషల హద్దులు ఉండవు
భాషలు మారొచ్చు కానీ భయానికి హద్దులు ఉండవు. ఈ మధ్య వస్తున్న హారర్-కామెడీ సినిమాల ట్రెండ్లో, చూసిన వెంటనే వెన్నులో వణుకు పుట్టించే పక్కా సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్గా '418' సినిమా వస్తోంది. ఆడియన్స్లో భారీ అంచనాలు పెంచేసిన ఈ మూవీ అఫీషియల్ ట్రైలర్ ఇప్పుడు రిలీజై ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
కథేంటి? - 15 ఏళ్లుగా లాక్ చేసిన రూమ్!
ఒక మెడికల్ కాలేజీలో దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు సీజ్ చేసిన 'రూమ్ నంబర్ 418' చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. "ఆ రూమ్ 15 ఏళ్లుగా మూసేసి ఉంది... కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేశారు" అనే మిస్టీరియస్ వాయిస్తో ట్రైలర్ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రతి సెకండ్ ప్రేక్షకులను భయపెడుతుంది. చీకటి కారిడార్లు, గుండె వేగం పెంచే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సీన్స్ ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ భయాన్ని పుట్టిస్తాయి. ఆ భయానక వాతావరణంలో హీరోయిన్ చైత్రా ఆచార్ చిక్కుకుని పడే ఇబ్బందులు ట్రైలర్కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
సెన్సార్ బోర్డునే వణికించిన సీన్స్
నిజానికి ఈ సినిమా జూలై 31నే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ, సెన్సార్ బోర్డ్ (CBFC) సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకునే టైమ్లో పెద్ద సమస్య వచ్చింది. సినిమాలో ఉన్న భయంకరమైన హారర్ సీన్స్పై సెన్సార్ బోర్డు తీవ్ర అభ్యంతరం చెప్పిందట. చాలా చర్చల తర్వాత ఫైనల్గా ఈ సినిమాకు 'ఏ' (A - Adults Only) సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు. దీంతో రిలీజ్ డేట్ కూడా వాయిదా పడింది. అయితే, ఈ సెన్సార్ వివాదం హారర్ మూవీ లవర్స్లో సినిమాపై హైప్ను మరింత పెంచేసింది.
కేజీఎఫ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ సమర్పణలో..
ఇండియన్ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన కీర్తన్ నాడగౌడ, ఈ సినిమాతో ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా మారుతున్నాడు. టాలీవుడ్ ఫేమస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ (Mythri Movie Makers) ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా నిర్మించింది. అంతేకాదు, తన మాజీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తీసిన ఈ హారర్ సినిమాను డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ గర్వంగా సమర్పిస్తున్నాడు.
సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు?
తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీతో కలిపి మొత్తం 4 భాషల్లో పాన్-ఇండియా లెవల్లో '418' సినిమా రెడీ అయింది. అక్టోబర్ 23, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతోంది. థియేటర్లో అసలైన భయాన్ని ఫీల్ అవ్వాలని వెయిట్ చేస్తున్న హారర్ ఫ్యాన్స్కు, ఈ దీపావళి సీజన్లో 'రూమ్ నంబర్ 418' మర్చిపోలేని భయానక అనుభవాన్ని ఇవ్వడం గ్యారెంటీ!