- లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తర్వాత ప్రదీప్ రంగనాథన్ మాస్ సర్ప్రైజ్..ఇద్దరు టాలీవుడ్ హీరోయిన్లతో రొమాన్స్
Pradeep Ranganathan: ప్రదీప్ రంగనాథన్ నెక్స్ట్ మూవీ 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' త్వరలో రిలీజ్ కానుంది. దీని తర్వాత, అతను దర్శకత్వం వహించి నటించబోయే కొత్త సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలో శ్రీలీల, మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్లుగా నటించే అవకాశం ఉంది.
Image Credit : Think Music India/ Youtube
ప్రదీప్ రంగనాథన్
యువత కలల హీరోగా, ఆధునిక సినిమా ట్రెండ్స్ను సరిగ్గా పట్టుకున్న కళాకారుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్. దర్శకుడిగా మొదలుపెట్టి, ఇప్పుడు హిట్ నటుడిగా, బాక్సాఫీస్ కింగ్గా మారిన అతని తర్వాతి సినిమాపై అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
Image Credit : X
'కోమాలి' సినిమాతో దర్శకుడిగా గుర్తింపు
'కోమాలి' సినిమాతో దర్శకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 'లవ్ టుడే'తో నటుడిగా మారి యూత్ను ఆకట్టుకున్నాడు. అతని సినిమాలు 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, మార్కెట్ను పెంచాయి.
Image Credit : X
విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వంలో
విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వంలో 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' ఫిబ్రవరిలో రానుంది. దీని తర్వాత ఏజీఎస్ ప్రొడక్షన్లో ప్రదీప్ దర్శకత్వం వహించి, నటించే సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా రాబోతోంది.
Image Credit : others
శ్రీలీల, మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్లుగా..
ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్లుగా నటించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా, ఈ కాంబో కుదిరితే సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడటం ఖాయం.
