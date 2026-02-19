Prabhas : పాన్ ఇండియా సినిమాల కోసం ప్రభాస్ నేర్చుకున్న 5 స్కిల్స్.. ఏంటో తెలుసా?
పాన్-ఇండియా సినిమాల్లో యాక్షన్ సీన్స్ కోసం ప్రభాస్ సాధారణ శిక్షణతో సరిపెట్టడు. విలువిద్య, కత్తిసాము, స్కూబా డైవింగ్, గుర్రపుస్వారీ, పార్కౌర్ వంటి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని, తన పాత్రలకు ప్రాణం పోస్తాడు.
ప్రభాస్ ప్రత్యేకత ..
పాన్-ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ తన పాత్రల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటాడు. బాహుబలి నుంచి కల్కి 2898 AD వరకు, ఆయన డెడికేషన్ ఎలాంటిదో ఈ స్కిల్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.
బాహుబలి సిరీస్ కోసం..
బాహుబలి సిరీస్ కోసం ప్రభాస్ ఏకంగా ఐదేళ్లపాటు విలువిద్యలో శిక్షణ పొందాడు. ప్రొఫెషనల్ టీమ్ ఆయనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది. ఆదిపురుష్లో రాముడి పాత్ర కోసం మళ్లీ ఈ విద్యను ప్రాక్టీస్ చేశాడు.
ఐదేళ్ల పాటు ఏం చేశాడంటే?
బాహుబలి ఫ్రాంచైజీ కోసం ప్రభాస్ నిపుణులతో కలిసి కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ల కోసం దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు ప్రొఫెషనల్ ఫైటర్స్తో కలిసి ట్రైన్ అయ్యాడు.
సాహో సినిమా కోసం స్కూబా డైవింగ్
సాహో సినిమాలోని నీటి అడుగున పోరాట సన్నివేశాల కోసం ప్రభాస్ స్కూబా డైవింగ్ నేర్చుకున్నాడు. క్లిష్టమైన స్టంట్స్ చేసేటప్పుడు ఊపిరి బిగపట్టే టెక్నిక్స్లో శిక్షణ పొందాడు. ఇది సీన్స్కు సహజత్వాన్ని తెచ్చింది.
గుర్రపుస్వారీ ప్రత్యేక శిక్షణ
బాహుబలి కోసం ప్రభాస్ మొదటి నుంచి గుర్రపుస్వారీ నేర్చుకున్నాడు. ప్రొఫెషనల్ రైడర్లు, పోలీసు సిబ్బంది దగ్గర కవచం ధరించి, వేగంగా, స్టంట్స్ చేస్తూ స్వారీ చేయడంలో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్నాడు.
సాహో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ల కోసం..
సాహో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ల కోసం ప్రభాస్ తీవ్రంగా శ్రమించాడు. హాలీవుడ్ ట్రైనర్ కెన్నీ బేట్స్ ఆధ్వర్యంలో ప్లయోమెట్రిక్స్, ఫ్రీ-రన్నింగ్ నేర్చుకున్నాడు. బాహుబలి సమయంలో కార్డియో, యోగా, స్ట్రెచింగ్, ప్లయోమెట్రిక్స్పై దృష్టి పెట్టాడు. ఇటీవల యాక్షన్ సీన్స్లో కదలికల కోసం పార్కౌర్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు.