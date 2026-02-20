- Home
Prabhas: ప్రభాస్కి నచ్చిన సినిమా అంటే అభిమానులు చూడకుండా ఎలా ఉంటారు? అందుకే ప్రభాస్ ఆ చిన్న సినిమాకు సపోర్టుగా నిలబడ్డాడు. కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా కోసం తన రేంజ్లో ప్రమోషన్ ఇస్తున్నాడు. కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లో ఉంది.
చిన్న సినిమాకు ప్రభాస్ సాయం
బాహుబలి ప్రభాస్కు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అభిమానులు ఉన్నారు. ప్రభాస్కి ఒక సినిమా నచ్చిందంటే అతను అభిమానులకు నచ్చకుండా ఎలా ఉంటుంది? అందుకే ప్రభాస్ తనకు నచ్చిన ఒక సినిమా గురించి ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు. సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి జంటగా నటించిన సినిమా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ. ఇది ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ఉంది. మొదట్లో సినిమా బాగుందంటూ టాక్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా వాలెంటైన్స్ డే కు సైలెంట్ గా విడుదలైంది ఈ సినిమా. వీకెండ్ వచ్చేసరికి థియేటర్లకు ప్రేక్షకులకు రావడమే మానేశారు. సినిమా బాగుంది, కథ బాగుంది, రివ్యూలు పాజిటివ్గా వచ్చాయి... కానీ ప్రేక్షకులకు మాత్రం సినిమాకు రావట్లేదు. అందుకే ప్రభాస్ రంగంలోకి దిగి తన వంతు సాయం చేయడం మొదలుపెట్టారు.
రంగంలోకి దిగిన ప్రభాస్
యువి క్రియేషన్స్ సమర్పణలో వచ్చిన ఈ సినిమాకు ప్రభాస్ మొదటి నుంచి మద్దతుగానే ఉన్నారు. తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఈ సినిమా కోసం మొదటిసారిగా రియాక్ట్ అయ్యారు. అప్పుడే ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడం మొదలైంది. ఇప్పుడు ఏకంగా ప్రభాస్ ఆ సినిమాలో నటించిన హీరో హీరోయిన్లను ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఇదే ఇంటర్వ్యూ ను ముందే చేసి ఉంటే ఓపెనింగ్స్ పెరిగేవేమో.. అయినా కూడా బిజీగా ఉండే ప్రభాస్ ఈ చిన్న సినిమా కోసం ఇంత సమయం కేటాయించడం గ్రేట్ అని అభిమానులు ముచ్చట పడిపోతున్నారు.
మరో నాలుగు సార్లు సినిమా చూస్తా
ప్రభాస్ గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగిపోయాడు. అలాంటి వ్యక్తి తాను ఇప్పటికే కపుల్ ఫ్రెండ్లీ చూశానని, ఆ సినిమా చాలా బాగా నచ్చిందని చెప్పారు. అంతేకాదు మరో నాలుగు సార్లు చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని కూడా అన్నారు. లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ అనే వెరైటీ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన సినిమా ఇది. ప్రభాస్ తనకు ఆ సినిమాలో హీరోగా చేసిన సంతోష శోభన్ నటన చాలా నచ్చిందని చెప్పారు. హీరోయిన్ మానస వారణాసి కూడా యాక్టింగ్ తో మెప్పించిందని, ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగా ఇచ్చిందని మెచ్చుకున్నారు. సంతోష్ శోభన్ క్యారెక్టర్ ను చాలా స్ట్రాంగ్ గా డిజైన్ చేశారని, అందుకే ఆ క్యారెక్టర్ మనతో బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.
బ్యూటీఫుల్ లవ్ స్టోరీ
హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు చక్కగా నటించారని.. వారిద్దరి మధ్య ఫోన్ సంభాషణ కూడా తనకు ఎంతో నచ్చుతుందని చెప్పారు. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ టీంకు ఆయన శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఈ సినిమా కోసం ప్రభాస్ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఇక ప్రేక్షకులు కూడా థియేటర్ బాట పడతారని ఆశిస్తున్నారు. ఆ సినిమా నిర్మాతలు ప్రభాస్ ఇచ్చిన హైప్ ఆ సినిమాకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో చూడాలి.