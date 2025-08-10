ప్రభాస్ కన్నీళ్లు పెట్టిన సందర్భం, పాన్ ఇండియా స్టార్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా డై హార్ట్ ప్యాన్స్ ఉన్న స్టార్ హీరో. ఆరడుగులకు పైగా హైట్, టోన్డ్ బాడీతో.. అదిరిపోయే కటౌట్ ప్రభాస్ ది. అటువంటి ప్రభాస్ కన్నీరు పెట్టిన సందర్భం ఏంటో తెలుసా?
హ్యాట్రిక్ విన్నింగ్ కోసం యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రయత్నం
యంగ్ రెబల్ స్టార్ దూసుకుపోతున్నాడు. వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో హడావిడి చేస్తున్నాడు. బాహుబలితో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు సాధించిన ప్రభాస్, ఆతరువాత వరుసగా మూడు పాన్ ఇండియా ప్లాప్ లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అయినా సరే ప్రభాస్ ఇమేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఆయన క్రేజ్ కూడా అలాగే ఉంది. టైమ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ.. తన పని తాను చేసకుంటూ వెళ్లిన యంగ్ రెబల్ స్టార్ కు, సలార్, కల్కీ రూపంలో మళ్లీ టైమ్ వచ్చింది. కోల్పోయిన ఫామ్ తిరిగి వచ్చింది. అదే జోష్ తో హ్యాట్రిక్ హిట్ కు గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ప్రభాస్.
KNOW
ప్రభాస్ పాత వీడియో వైరల్
పాన్ ఇండియా స్టార్ గా ప్రభాస్ ప్రస్తుతం తన కెరీర్లో అత్యుత్తమ దశలో ఉన్నాడు. కల్కి 2898 ఏ.డి. చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసిన ఆయన, కన్నప్ప సినిమాలో అతిథి పాత్రలో కనిపించి అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. కన్నప్ప మూవీలో ప్రభాస్ పాత్రకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం రాజాసాబ్, ఫౌజీ (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్) సినిమాల షూటింగ్స్తో బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్కు సంబంధించి ఓ త్రోబ్యాక్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ప్రభాస్ కళ్లలో నీళ్లు తిరిగిన సందర్భం
ఈ వీడియోలో ప్రభాస్ తన తొలి సినిమా ఈశ్వర్ సమయంలో జరిగిన ఓ భావోద్వేగ ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. "ఈశ్వర్ సినిమా పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుండగా నేను ఓ డైలాగ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఆ ఈశ్వరుడికి మూడు కళ్లు, ఈ ఈశ్వర్కు మూడు గుండెలు' అని చెప్పాను. అయితే టెన్షన్లో ఉన్న కారణంగా డైలాగ్ తప్పుగా వచ్చింది. అప్పుడే మా నాన్న నా చేతిని పట్టుకుని ‘యస్’ అన్నారు. అప్పుడే నా కళ్లలో నీళ్లు వచ్చాయి," అని ప్రభాస్ ఆ వీడియోలో చెప్పారు.
బాహుబలి సిరీస్ లతో ఇంటర్నేషనల్ క్రేజ్
ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా తన కెరీర్ ప్రారంభంలో తండ్రి ఆశీర్వాదం తనకు ఎంత ప్రేరణ ఇచ్చిందో ప్రభాస్ వెల్లడించారు. ఈశ్వర్ సినిమాతో 2002లో హీరోగా పరిచయమైన ప్రభాస్, తరువాత వర్షం చిత్రంతో తొలిసారి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ను అందుకున్నారు. ఈసినిమాతో ఆయనకు స్టార్ డమ్ వచ్చింది. అనంతరం వరుస సినిమాలతో తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్న ప్రభాస్, బాహుబలి సిరీస్తో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో క్రేజ్ను సంపాదించారు.
ఐదారేళ్లకు సరిపడా సినిమాలు
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ఐదారేళ్లకు సరిపడా సినిమాలతో బిజీ బిజీగా ఉన్నాడు. ఆయన నటించిన ‘రాజాసాబ్’ మూవీ రిలీజ్ కు రెడీగా ఉంది. ఈ మూవీని డిసెంబర్ లో రిలీజ్ చేయబోతున్నారు టీమ్. రాజాసాబ్ తరువాత ప్రభాస్ హనురాఘవపూడి డైరెక్షన్ లో ఫౌజీ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈసినిమాతో పాటు సలార్ 2 , కల్కీ 2 సినిమాలు కూడా చేయాల్సి ఉంది. వీటితో పాటు మరికొన్ని కథలను వింటున్న ప్రభాస్ త్వరాలో అందులో కొన్ని సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.