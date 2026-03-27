Lord Ram Actors : రాముడి పాత్ర చేసిన అత్యంత ఖరీదైన 6గురు హీరోలు వీళ్లే.. ఎవరి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత?
దేశవ్యాప్తంగా శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీరాముడి పాత్ర ఆధారంగా ఎన్నో టీవీ షోలు, సినిమాలు వచ్చాయి. మరి రాముడి పాత్ర పోషించిన వారిలో అత్యంత ఖరీదైన నటుల గురించి, వారి రెమ్యూనరేషన్ వివరాల గురించి చూస్తే..
1. ప్రభాస్
సినిమా : ఆదిపురుష్ (2023)
రెమ్యునరేషన్ : సుమారు రూ.100-150 కోట్లు
ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఆదిపురుష్' సినిమా డిజాస్టర్గా నిలిచింది. రాముడి పాత్రలో ప్రభాస్ను, రావణుడి పాత్రలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ను ప్రేక్షకులు అంగీకరించలేదు.
2. రణ్బీర్ కపూర్
సినిమా : రామాయణ్ (2026)
రెమ్యునరేషన్ : సుమారు రూ.150 కోట్లు (రెండు భాగాలకు)
నితేశ్ తివారీ తీయబోయే 'రామాయణ్' సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రానుంది. మొదటి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి విడుదల కానుంది. రెండు భాగాలకు కలిపి రణ్బీర్ కపూర్ రూ.150 కోట్లు తీసుకుంటున్నారని సమాచారం.
3. అరుణ్ గోవిల్
టీవీ షో : రామాయణ్ (1987)
రెమ్యునరేషన్ : సుమారు రూ.40 లక్షలు
రామానంద్ సాగర్ 'రామాయణ్' షోలో అరుణ్ గోవిల్ రాముడిగా కనిపించినప్పుడు, ప్రజలు ఆయన్ను నిజమైన దేవుడిలా భావించి పూజలు కూడా చేశారు. ఈ షోలో ఒక్కో ఎపిసోడ్కు ఆయన రూ.49 వేలకు పైగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారని చెబుతారు.
4. గుర్మీత్ చౌదరి
టీవీ షో : రామాయణ్ (2008)
రెమ్యునరేషన్ : ఎపిసోడ్కు రూ.80 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు
2008లో సుభాష్ సాగర్, ప్రేమ్ సాగర్, మోతీ సాగర్ కలిసి 'రామాయణ్' సీరియల్ తీశారు. ఈ షోలో గుర్మీత్ చౌదరి రాముడిగా, దేబినా బెనర్జీ సీతగా నటించారు.