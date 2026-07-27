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- Pooja Hegde: సీఎం విజయ్ కూడా డిజప్పాయింట్ చేశాడు.. పూజా హెగ్డేకి దెబ్బ మీద దెబ్బ.. వరుసగా ఏడు సినిమాలు
Pooja Hegde: సీఎం విజయ్ కూడా డిజప్పాయింట్ చేశాడు.. పూజా హెగ్డేకి దెబ్బ మీద దెబ్బ.. వరుసగా ఏడు సినిమాలు
పూజా హెగ్డే ఇటీవల `జన నాయగన్` చిత్రంతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా పరాజయం దిశగా వెళ్తుంది. ఈ సినిమాపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది పూజా. కానీ డిజప్పాయింట్ తప్పడం లేదు.
జన నాయగన్తో డిజప్పాయింట్ అయిన పూజా హెగ్డే
బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డేకి కాలం అస్సలు కలిసి రావడం లేదు. ఆమెకి సక్సెస్ దరిదాపుల్లో కూడా రావడం లేదు. దాదాపు నాలుగేళ్లుగా ఇదే పరిస్థితి. ఇప్పటికీ కోలుకోవడం లేదు. అయితే దళపతి విజయ్పై చాలా నమ్మకం పెట్టుకుంది. ఆయనతో కలిసి నటించిన `జన నాయగన్` మూవీ తనని గట్టెక్కిస్తుందని ఆశలు పెట్టుకుంది. ఎలాగైనా హిట్ కొట్టొచ్చు, మళ్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ కావచ్చు అని భావించింది. కానీ అది జరగలేదు. `జన నాయగన్` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద తేడా కొడుతుంది. నాలుగు రోజుల్లో వసూళ్లు బాగానే వచ్చాయి. కానీ విజయ్ రేంజ్ కలెక్షన్లు అని చెప్పలేం. ఈ మూవీ హిట్ కావాలంటే ఇంకో మూడు వందల కోట్లు రావాలి. అది కష్టమనే చెప్పాలి.
పూజా కెరీర్లో మరో ఫ్లాప్
ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్గా నటించింది. కాకపోతే ఆమె పాత్రకి పెద్దగా స్కోప్ లేదు. ఏదో ఇరికించినట్టుగానే ఉంది. పాటల కోసం మాత్రమే ఆమెని తీసుకున్నట్టుగా ఉంది. ఒక స్టార్ హీరోయిన్ కి సెట్ అయ్యే పాత్ర అయితే కాదు, విజయ్ పై ఉన్న అభిమానంతో, నమ్మకంతో ఆమె ఈ మూవీ చేసిందని చెప్పొచ్చు. కానీ తీరా ఫలితం తేడా కొట్టింది. ఈ సినిమా విజయ్ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నా, కమర్షియల్ గా మాత్రం డిజప్పాయింట్ చేయబోతుంది. ఈ సినిమా విషయంలో పూజా చాలా హోప్స్ పెట్టుకుంది. కానీ తీరా తేడా కొట్టింది. మరో ఫ్లాప్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
పూజా హెగ్డేకి వరుసగా 7వ ఫ్లాప్
పూజా హెగ్డేకి వరుసగా ఏడో ఫ్లాప్. ఆమెకి `ఆచార్య` నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇంకా చెప్పాలంటే `రాధేశ్యామ్` నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే మధ్యలో `బీస్ట్` మూవీ బాగానే ఆడింది. ఈ సినిమా టాక్తో సంబంధం లేకుండా కలెక్షన్లని వసూలు చేసింది. దీంతో పూజా నటించిన చిత్రాలు `ఆచార్య`తో వరుసగా పరాజయాలు చెందుతూ వచ్చాయి. `ఆ ఆచార్య` తర్వాత `సర్కస్`, `కిసి కా భాయ్ కిసి కా జాన్`, `దేవా`, `రెట్రో`, `హై జవాని తో ఇష్క్ హోనా హై` చిత్రాలు పరాజయం చెందాయి. ఇప్పుడు `జన నాయగన్` కూడా అదే బాటలో ఉంది.
పూజా హెగ్డేకి దెబ్బ మీద దెబ్బ
దీంతో పూజా హెగ్డే కెరీర్కిది పెద్ద దెబ్బగా చెప్పొచ్చు. ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. పరాజయం వస్తే ఎవరూ పట్టించుకోరు. అయినా పూజా హెగ్డే తన స్టార్ పవర్తో ఆఫర్లు దక్కించుకుంది. ఇప్పటికీ అదే స్థాయిలో రాణిస్తోంది. ఆమె చేతిలో కూడా ఇప్పుడు రెండు సినిమాలున్నాయి. `కాంచనా 4`లో నటిస్తోంది. అలాగే `శ్రీశ్రీ` అనే సినిమాలో నటిస్తుంది. ఈ రెండు సినిమాలు అయినా పూజాకి సక్సెస్ ఇస్తాయేమో చూడాలి. అయితే సినిమా సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్ విషయంలో హీరోయిన్ల పాత్ర ఏమీ ఉండదు. కథ, దర్శకుడు తీసేదాన్ని బట్టే ఉంటుంది. కానీ నెగటివ ప్రభావం మాత్రం హీరో, దర్శకుడితోపాటు హీరోయిన్పై కూడా పడటం గమనార్హం.