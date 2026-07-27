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- Bollywood Stars: హీరోయిన్లలో ప్రియాంక చోప్రానే నెంబర్ 1, వారణాసి మూవీకి రికార్డ్ బ్రేకింగ్ రెమ్యునరేషన్
Bollywood Stars: హీరోయిన్లలో ప్రియాంక చోప్రానే నెంబర్ 1, వారణాసి మూవీకి రికార్డ్ బ్రేకింగ్ రెమ్యునరేషన్
బాలీవుడ్ ఇప్పుడు తారలకు ఓ గ్లామర్ ప్రపంచం. వాళ్ల సక్సెస్, రిచ్ లైఫ్స్టైల్కి కారణం వాళ్లు తీసుకునే రెమ్యూనరేషనే. మీకు ఇష్టమైన హీరో, హీరోయిన్లు ఒక్కో సినిమాకు ఎంత సంపాదిస్తారో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చూడండి.
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Image Credit : Instagram
డబ్బు, కీర్తి... రెండూ వాళ్ల సొంతం!
వెండితెరపై మీరు చూసి ఆనందించే బాలీవుడ్ తారలు ఒక్కో సినిమాకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు తీసుకుంటారు. తమ నటనకు వాళ్లు తీసుకునే రెమ్యూనరేషన్ చూస్తే కళ్లు తిరగాల్సిందే. వాళ్ల పే చెక్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే చదివేయండి!
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Image Credit : Asianet News
దీపికా పదుకొణె
దేశంలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో దీపికా ఒకరు. ఈమె ఒక్కో సినిమాకు సుమారు రూ. 15 నుంచి 30 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేస్తుందని సమాచారం.
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Image Credit : Asianet News
రణ్బీర్ కపూర్
ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోగా ఉన్న రణ్బీర్, ఒక్కో సినిమాకు రూ. 60 నుంచి 75 కోట్ల వరకు తీసుకుంటాడని టాక్.
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Image Credit : instagram
షారుఖ్ ఖాన్
కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్ ఒక్కో సినిమాకు రూ. 150 నుంచి 250 కోట్లకు పైగా ఛార్జ్ చేస్తారట. ఇది నిజంగా భారీ మొత్తం కదూ!
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Image Credit : instagram
ఆలియా భట్
ఆలియా భట్ ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు రూ. 20 నుంచి 25 కోట్లు తీసుకుంటుంది. దీంతో హిందీ సినిమాలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకునే నటీమణులలో ఒకరిగా నిలిచింది.
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Image Credit : instagram
ప్రియాంక చోప్రా
ప్రియాంక చోప్రా ఒక్కో సినిమాకు రూ. 30 నుంచి 40 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తుంది. ఈమె కూడా భారతీయ సినిమాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరు.రాజమౌళి, మహేష్ బాబు వారణాసి చిత్రానికి ప్రియాంక చోప్రా 30 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటోంది అని టాక్.
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